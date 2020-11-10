Ежегодная декларация – не для всех: украинцы против всеобщего декларирования доходов
Большинство украинцев – против внедрения всеобщего декларирования доходов для всех категорий граждан. Подавать ежегодную налоговую декларацию не хотели бы 54% опрошенных.
Украинцы не хотят платить дополнительные налоги
Также украинцам не нравится инициатива относительно дополнительных налогов при приобретении телефонов, телевизоров и планшетов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
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Отношение к идее всеобщего декларирования доходов всех категорий граждан:
- 54% опрошенных – не поддерживают;
- 38% – поддерживают;
- 8% – затрудняюсь ответить.
Опрос относительно всеобщего декларирования / Скриншот с сайта "Рейтинг"
Отношение к одноразовому декларированию (по ставке 9 – 10%) гражданами имеющегося у них имущества и средств, с которых не уплачены налоги:
- 26% – поддержали;
- 51% – против;
- 6% – безразлично.
Отношение к введению дополнительных налогов при приобретении смартфонов, телевизоров, планшетов – для начислений авторам интеллектуальной собственности:
- 18% – за;
- 63% – против;
- 8% – затрудняюсь ответить;
- 11% – безразлично.
Что известно об опросе?Опрос проводили 29 октября – 2 ноября 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.
Метод: личное формализованное интервью.
Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
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