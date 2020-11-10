Большинство украинцев – против внедрения всеобщего декларирования доходов для всех категорий граждан. Подавать ежегодную налоговую декларацию не хотели бы 54% опрошенных.

Украинцы не хотят платить дополнительные налоги

Также украинцам не нравится инициатива относительно дополнительных налогов при приобретении телефонов, телевизоров и планшетов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Отношение к идее всеобщего декларирования доходов всех категорий граждан:

54% опрошенных – не поддерживают;

38% – поддерживают;

8% – затрудняюсь ответить.

Опрос относительно всеобщего декларирования / Скриншот с сайта "Рейтинг"

Отношение к одноразовому декларированию (по ставке 9 – 10%) гражданами имеющегося у них имущества и средств, с которых не уплачены налоги:

26% – поддержали;

51% – против;

6% – безразлично.

Отношение к введению дополнительных налогов при приобретении смартфонов, телевизоров, планшетов – для начислений авторам интеллектуальной собственности:

18% – за;

63% – против;

8% – затрудняюсь ответить;

11% – безразлично.