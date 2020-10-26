В Украине отопительный сезон начался 15 октября. Большинство областей уже подключили к теплу. По состоянию на 26 октября отопление включили в более 45% жилых домов и почти 57% объектов социальной инфраструктуры.

Заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская рассказала, что в центре и на севере страны жилые дома и объекты социальной инфраструктуры уже подключают к отоплению "полным ходом". Зато на юге Украины ситуация не так проста, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

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Так, отопительный сезон до сих пор не начался в Херсоне и Николаеве. Зато в Одессе и Запорожье подключили только 5-10% зданий.

Что касается технической готовности, то по информации из регионов, жилой фонд и коммунальные предприятия теплоснабжения на 100% готовы к осенне-зимнему периоду,

– рассказала Хоцяновская.

В сообщении говорится, что по состоянию на 26 октября из 81 637 жилых домов к теплу подключены 37 220 домов (45,6%).

Зато с 31 521 объекта социальной сферы уже отапливается 17 907 учреждений (56,8%), из них:

8 619 детсадов (66,6%),

7 459 школ (47,7%),

1 829 учреждений здравоохранения (62,2%).

В Украине жилые дома к теплу подключают с учетом температуры воздуха – она ​​должна опуститься до отметки +8 и ниже градусов по Цельсию и держаться на таком уровне как минимум на протяжении трех дней.

В каких областях уже полностью запустили отопление

В Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях к теплу подключили 100% жилого фонда. В Ровненской, Черниговской и Житомирской областях этот показатель немного ниже – на уровне 97-99,9%.