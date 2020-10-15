Отопление могут не включить вовремя в домах 45 населенных пунктов Украины. Все из-за долгов, которые есть у 63 производителей тепла.

В течение 12 – 15 октября критические долги оплатили 10 предприятий теплоэнергетики. Однако еще более полусотни производителей тепла не погасили задолженность. Об этом сообщили в прессслужбе "Нафтогаза".

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Компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное предприятие ТКЭ, а основатель таких предприятий могли предупредить развитие проблемы,

– подчеркнули в"Нафтогазе".

У каких областей самые большие долги за тепло

Самые низкие показатели расчетов за потребленный природный у предприятий ТКЭ в :

Луганской области – 56% уплаченного долга,

Днепропетровской области – 71%,

Кировоградской области – 81%,

Ивано-Франковской области – 82%,

Донецкой области – 86%

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В каком случае "Нафтогаз" подаст газ

Для того, чтобы начался отопительный сезон, компании должны оплатить 90% долгов. Для производителей тепловой и электрической энергии, которыми управляет Фонд государственного имущества, этот показатель составляет 60%.

В противном случае компания должна заключить договор о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ.

ТКЭ также может подать и выполнить график погашения задолженности, и осуществить текущие расчеты за использованный природный газ.