Начало отопительного сезона для жителей 45 населенных пунктов Украины – под угрозой срыва. Все из-за долга компании-поставщику тепла. Среди неплательщиков обозначили и Прикарпатья. Впрочем, местная власть в последний момент успела исправить ситуацию.

Впрочем, местная власть в последний момент успела исправить ситуацию. Подробнее об этом – в материале 24 канала.

Примечательно В Украине отопительный сезон под угрозой срыва: где именно

Почему возникает такая проблема

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заверил, что у города уже нет никаких долговых обязательств.

У нас подписаны лимиты на газ, никакой проблемы с запуском нет. Соглашение подписано с 19 октября, начинается отопительный сезон в городе, – объяснил он.

По словам чиновников, проблема с задолженностью за газ возникает ежегодно перед запуском котельных. Все из-за убыточного тарифа на тепло, установленнего для "Теплокоммунэнерго". Такая ситуация существует по всей стране.

Справка. Самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ имеют предприятия ТКЭ в Луганской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях.

Решать приходится на средства городского бюджета. "Если бы город не дотировал наше "Теплокоммунэнерго", были бы большие проблемы. В 2019 году, например, город перекрыл около 80 миллионов гривен", – объяснил Михаил Смушак, директор Департамента коммунальной политики.

Когда жителям Ивано-Франковска подадут тепло

Впрочем, даже уплата долга "Нафтогаза" не гарантирует франковчанам теплые батареи. После запуска котельных в сети должен произойти технологический цикл – выпуск воздуха и заполнение горячей водой. Это часто не выдерживают давно изношенные коммуникации, случаются аварии.

Это как если бы мы запускали старый советский автомобиль, которому уже лет 20 – 30. Он как бы едет, но может произойти всякое. Возможно, сразу заведется, а возможно придется ремонтировать. Но он точно поедет и жители будут с теплом,

– отметил Смушак.

Отметим, что подать тепло в каждую квартиру по крайней мере тех городов, которые рассчитались с "Нафтогазом", коммунальщики планируют в течение двух недель.