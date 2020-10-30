Старт отопительного сезона в 24 населенных пунктах Украины находится под угрозой. Все из-за критических долгов за газ производителей тепла.

Всего 38 коммунальных предприятий остаются под вопросом. Об этом сообщили в "Нафтогазе".

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Предприятия теплокоммунэнерго до сих пор не уплатили значительные долги за голубое топливо. Однако за последнюю неделю количество критических должников снизилось с 47 до 38 предприятий.

Где есть значительная задолженность

По состоянию на 30 октября, кроме Киева, задолженность остается в таких областях Украины:

в Днепропетровской,

Донецкой,

Житомирской,

Киевской,

Луганской,

Одесской,

Полтавской,

Харьковской,

Херсонской,

Черкасской,

Черновицкой.

Список населенных пунктов, где старт отопительного сезона под угрозой



Населенные пункты, где отопительный сезон под угрозой / Скриншот из "Нафтогаза"

Перечень городов, которые могут остаться без тепла / Скриншот из " Нафтогаза"

Однако в 13 областях страны отопительный сезон уже начался, потому что производители тепла погасили значительные долги.

Каковы условия возобновления поставок газа

Обязательными условиями возобновления поставки газа в предприятия-должники является выполнение одного из 3-х условий:

соблюдение уровня расчетов не ниже 90% по всем заключенным договорам; реструктуризация задолженности перед "Нафтогазом" за потребленный газ; представление и выполнение графика погашения задолженности и осуществление расчетов за использованный природный газ.

Стоит знать. В ноябре 2020 года "Нафтогаз" установил цену на природный газ для населения на уровне 6,33 гривен за кубический метр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем стоимость голубого топлива выросла почти на 35%.