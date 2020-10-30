Отопительный сезон под угрозой в 24 городах Украины: перечень и причины
Старт отопительного сезона в 24 населенных пунктах Украины находится под угрозой. Все из-за критических долгов за газ производителей тепла.
Всего 38 коммунальных предприятий остаются под вопросом. Об этом сообщили в "Нафтогазе".
Важно Тарифы на газ в ноябре 2020: какая цена у разных поставщиков
Предприятия теплокоммунэнерго до сих пор не уплатили значительные долги за голубое топливо. Однако за последнюю неделю количество критических должников снизилось с 47 до 38 предприятий.
Где есть значительная задолженность
По состоянию на 30 октября, кроме Киева, задолженность остается в таких областях Украины:
- в Днепропетровской,
- Донецкой,
- Житомирской,
- Киевской,
- Луганской,
- Одесской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Херсонской,
- Черкасской,
- Черновицкой.
Список населенных пунктов, где старт отопительного сезона под угрозой
Населенные пункты, где отопительный сезон под угрозой / Скриншот из "Нафтогаза"
Перечень городов, которые могут остаться без тепла / Скриншот из " Нафтогаза"
Однако в 13 областях страны отопительный сезон уже начался, потому что производители тепла погасили значительные долги.
Каковы условия возобновления поставок газа
Обязательными условиями возобновления поставки газа в предприятия-должники является выполнение одного из 3-х условий:
- соблюдение уровня расчетов не ниже 90% по всем заключенным договорам;
- реструктуризация задолженности перед "Нафтогазом" за потребленный газ;
- представление и выполнение графика погашения задолженности и осуществление расчетов за использованный природный газ.
Поделиться новостью