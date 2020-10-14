Отправят ли Раду на карантин: ответ Разумкова
В Верховной Раде количество больных коронавирусом депутатов растет. Из-за этого в правительстве задумываются, ввести ли карантин для парламентариев.
В то же время в аппарате парламента COVID-19 заболели почти 30 человек. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".
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По его словам, на этой неделе в Раде заболели еще несколько народных депутатов. Всего в правительстве с начала пандемии переболели и болеют примерно 60 нардепов.
Сейчас я не готов назвать последние показатели в отношении депутатов. Однако до 60 человек в целом преодолели болезнь или болеют. Почти ежедневно у нас появляются дополнительные больные,
– добавил Разумков.
Глава правительства отметил, что несмотря на рост больных в Верховной Раде не будут внедрять карантин. Впрочем, могут внести изменения в рабочий график парламента.
"Правительство в прошлый раз не шло на карантин и в этот раз не будет. Могут быть изменения в режиме нашей работы, но Верховная Рада как единая законодательная организация в Украине не будет идти на карантин", – заявил Разумков.
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