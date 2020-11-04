В свежем выпуске "Резонанс" за 4 ноября – двое детей погибли в Хмельницком из-за отравления газом. К сожалению, 4-летний мальчик умер дома, 9-летний – через 2 дня в больнице. В одной из многоэтажек Днепра произошел пожар. В результате происшествия пожарные спасли 3-х человек.

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В спальном районе Киева на остановке общественного транспорта прохожие обнаружили тело 46-летней женщины и вызвали полицию. Во время осмотра криминалисты обнаружили следы асфиксии, которые указывают, что ее могли задушить. У пострадавшей накануне произошел конфликт со знакомым.

За хулиганство одесская полиция задержала троих иностранцев. Мужчины подняли шум в одном из ресторанов города из-за того, что их не захотели обслуживать. Злоумышленники сначала устроили драку с персоналом, а впоследствии и с работниками частной охраны. К счастью, никто не пострадал. За хулиганство молодым людям грозит до 5 лет.

На Полтавщине убили 17-летнюю девушку. Полицейские довольно быстро вышли на предполагаемого убийцу. Им оказался 18-летний местный парень.

В Киеве на Майдане 30 октября произошло ужасное ДТП. В результате 2 человека погибли. По словам очевидцев, водитель Land Rover съехал с улицы Институтской на пешеходную зону Майдана Независимости. Затем он снес 2 пешеходов на остановке и вылетел на встречную полосу проезжей части Крещатика.