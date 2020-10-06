Дискуссии о том – кто, как и зачем отравил или подстроил отравление Алексея Навального, продолжаются. Доказательства на самом деле лежит на поверхности.

Высказываются самые разнообразные версии – это обычная тактика с целью создать впечатление, что дело темное, ничего непонятно, не все так однозначно… Пропаганда базируется просто на ярких фразах и качественных оценках. А для понимания ситуации людям не хватает количественных характеристик.

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На самом деле ничего непонятного во всем этом деле нет. Все имеющиеся факты имеют вполне ясные объяснения.

Почему не отравились другие?

Вещества из группы "новичок" разрабатывались как оружие на поле боя. Поэтому изначально предполагалось их поступление либо через дыхательные пути, либо через кожу. Это довольно летучие вещества – в жидком или твердом состоянии. При таком применении "новичок" представляет собой оружие массового поражения неселективного действия. Поражен должен быть не конкретный солдат, а сразу многие.

В каком-то смысле боевые отравляющие вещества хуже, чем ядерное оружие. Они особо опасны против мирного населения, которое обычно прячется в подвалах и убежищах, а тяжелые газообразные вещества там его и настигают. Поэтому химическое оружие сейчас запрещено.

Полагают, что Скрипаля отравили, нанеся яд на ручку двери его дома. При этом поражение шло не только через кожу, а и через легкие людей, которые находились рядом. В результате пострадала не только дочь Скрипаля, но и полицейский, за медицинской помощью обратилось еще 46 человек. Заставить Скрипаля принять яд внутрь с пищей или питьем (как было с Литвиненко) было очень сложно: не было известно где он будет есть и пить и когда.

В случае с Навальным такой способ применения был бы неэффективен. Вокруг Навального всегда много людей. Но зато было известно, что он будет пить и где. Когда человек принимает яд перорально, опасность для окружающих минимальна – только в случае, если он будет угощать выпить из своей бутылки. При этом следы яда на поверхности использованной бутылки будут, но минимальные, и такого количества недостаточно, чтобы отравить кого-то еще.

Почему Дмитрий Киселев не боялся заразится?

Если Дмитрий Киселев знал, что Навальный выпил отравленную воду, то он ничем уже не рисковал, рисуясь в его номере гостиницы: никто обычно не выливает питьевую воду на пол, на стол, не льет на полотенце и т.д. Даже если такое и случилось, доза для Киселева была бы совершенно не та, чем от попадания внутрь – он мог подцепить разве что миллиграммы такой воды, а Навальный выпил порядка 100 граммов – то есть в 100 000 раз больше.

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Какая была доза при отравлении?

Смертельная доза "новичка" составляет примерно 1 миллиграмм при попадании через легкие и несколько больше – при попадании перорально или через кожу.

Легко или трудно определить такое количество в теле человека? Трудно, особенно, если часть вещества уже распалось.

Вот, например, в Россию поставляют современный корейский хромато-масс-спектрометр YL 6900 GC/MS. Бывают хуже, бывают лучше. Чувствительность прибора – 10 фемтограмм (10 в минус 14-й степени грамм) во вводимой пробе 1 мкл. Если отравы было 1 миллиграмм, то это для человека массой около 100 кг – в аккурат на границе чувствительности в среднем по телу (но распределение по разным органам конечно неравномерно): делим 1 мг на 100 кг и помножаем на 1 мкг – получаем как раз 10 в минус 14 грамм.

О чем это говорит? Если бы дали много больше, то Навальный конечно бы умер. Но тогда обнаружить было бы намного проще. Если бы ввели значительно меньше – яд бы не сработал.

Почему немцы не дают результаты анализов?

Отравляющее вещество выводится из организма и также распадается. Немцы обнаружили СЛЕДЫ от воздействия "новичка" – это вовсе не значит, что они обязательно обнаружили сами молекулы этого вещества. Может быть и обнаружили эти молекулы, а может быть, только продуты их распада, фрагменты исходной молекулы. При этом не очевидно, что точную формулу исходного вещества удалось определить. Если по делу, то достаточно доказать, что это производное ацетомидина или гуанидина, где азот непосредственно связан с фосфором.

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Но для пропаганды, для критиков это был бы хороший шанс все оспорить: мол, ничего точно не определили – нечего тогда и говорить.

Методика определения сложная: всегда можно найти к чему придраться. Легче критиковать, чем сделать самим.

Возможно поэтому ждут заключения ОЗХО, это как суд – они должны учесть все обстоятельства и сделать определенный вывод. Еще не известно – насколько этот вывод будет определенным. Хотя ПО СУТИ – кажется, что все ясно. А наши уже заранее говорят, что доверять ОЗХО нельзя. Торопятся.

Почему российские власти так нервничают?

То, что я пишу – это достаточно очевидные вещи. Те, кто планировал и организовывал отравление, наверняка понимали, что ТОЧНУЮ дозу при отравлении практически невозможно ввести. А избыток было бы легче обнаружить. Кроме того, невозможно было предсказать – какие меры и когда будут приняты после отравления. Также невозможно жестко контролировать всех задействованных людей – пилотов, врачей и т.д.

Это похоже на правду: если бы омские врачи хотели бы убить Навального – то убили бы. Они вполне могли и ничего не знать. Просто там не было достаточно чувствительной аппаратуры.

Невозможно было предсказать, что Меркель, Макрон, Ниинисте (президент Финляндии) и представители Евросоюза будут связываться с Путиным по вопросу отправки Навального в Германию. Ну а если так уж просят, то почему не отпустить? Тем более, что все говорят – от "новичка" спасения нет – пусть уж лучше умрет там. Но это совершенно нелогично. Хоть немного грамотные люди должны были понимать, что все зависит от дозы и от оперативно принятых мер. А ведь было промывание желудка уже на борту самолета (см. ВВС Neews: Кто и как спасал Навального в первые два часа. Хроника), быстрое приземление, ввод атропина прямо в скорой помощи…

Я думаю, что достаточно грамотные люди должны были все понимать и просчитать разные варианты:

1) Умрет в России – хорошо. А массовых демонстраций в стране не будет, их можно будет жестко запретить под эгидой коронавируса. Но не сработало: Навальный не умер. А зато сильное воздействие на ситуацию оказали европейские лидеры.

2) Умрет в Германии – еще лучше, мол, "там его и погубили". Но не сработало. Немецкие врачи оказались на высоте – поставили Навльного на ноги.

3) Ничего не определят и не докажут. И это не сработало. Три независимые лаборатории определили следы от действия "новичка".

4) Ну не умрет – так надолго будет выведен из строя. Ведь "новичок" характерен тем, что действует долговременно, полностью от него вылечиться очень трудно. Но нет, богатырское здоровье Навального, вовремя принятые первые меры и искусство немецких врачей, похоже, могут вернуть оппозиционера к полноценной деятельности. Опять облом!

5) Все сойдет с рук, пошумят и забудут. И даже уголовное дело решили не открывать. Не тут-то было! Игнорировать эту одну из главнейших мировых тем никак не удается. Появляются факты, подтверждающие отравление. И серьезные санкции на носу – именно против тех, кого Навальный так критиковал – это для них очень болезненно.

6) И, наконец: ну хоть не вернется он в Россию. Пускай там тявкает из-за рубежа. И вес его будет не более, чем у Ходорковского и Каспарова. Опять не так!

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Навальный твердо намерен вернуться.

Есть от чего впасть в истерику, сыпать угрозы и обещать "разобраться". А что делать-то? Везде не получилось. Посадить его что ли по приезду? Хорошо бы, но страшновато – санкции еще серьезнее могут быть.