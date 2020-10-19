Отравление Навального: что оппозиционер говорит на отсутствие реакции Трампа
Алексей Навальный раскритиковал отсутствие реакции Дональда Трампа на его отравление. Российский оппозиционер считает, что президент США должен был бы одним из первых осудить инцидент.
Навальный не слышал, чтобы Трамп выступил с осуждением ситуации, которая случилась с ним. Об этом оппозиционер заявил в интервью телеканалу CBS News.
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Я думаю, что чрезвычайно важно, чтобы каждый, возможно, прежде всего президент США, выступил против использования химического оружия в 21 веке,
– сказал Навальный.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель осудили отравление Навального.
Отравление Навального: последние новости
- Алексей Навальный считает, что приказ отравить его дал Владимир Путин.
- В то же время президент РФ отрицает, что оппозиционера отравили "Новичком". Путин выразил мнение, что Навальный мог сам себя отравить. Международное сообщество раскритиковало такие слова главы РФ.
- ЕС ввел санкции против шести человек и научно-исследовательского института органической химии и технологии из-за дела Навального. В Кремле это назвали недружественным шагом и пообещали ответ.