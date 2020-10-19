Алексей Навальный раскритиковал отсутствие реакции Дональда Трампа на его отравление. Российский оппозиционер считает, что президент США должен был бы одним из первых осудить инцидент.

Навальный не слышал, чтобы Трамп выступил с осуждением ситуации, которая случилась с ним. Об этом оппозиционер заявил в интервью телеканалу CBS News.

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Я думаю, что чрезвычайно важно, чтобы каждый, возможно, прежде всего президент США, выступил против использования химического оружия в 21 веке,

– сказал Навальный.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель осудили отравление Навального.

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