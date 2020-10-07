Франция и Германия предложат европейским партнерам ввести дополнительные санкции против России за ситуацию с Алексеем Навальным. Париж и Берлин осуждают отравление оппозиционного политика боевым веществом "Новичок". В российском МИД отреагировали на заявление, назвав его попыткой шантажа.

Германия и Франции хотят ввести против РФ санкции

Ранее информацию о том, что Навального отравили "Новичком", подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), напоминают на сайте Министерства иностранных дел Франции.

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Франция и Германия неоднократно призывали РФ расследовать обстоятельства отравления Навального и назвать виновных.

Россия пока не предоставила убедительных объяснений. В этом контексте мы считаем, что для отравления Навального нет ни одного правдоподобного объяснения, кроме ответственности и причастности РФ,

- говорится в заявлении.

Соответственно этому, Париж и Берлин инициируют дополнительные санкции. Предложения направят европейским партнерам. "Эти санкции будут нацелены на людей, которых мы считаем ответственными за это преступление и нарушение международных стандартов, а также на участников программы "Новичок", – уточняют в заявлении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что санкции за отравление Навального введут на основании выводов Организации по запрещению химического оружия.

Реакция российского МИДа

Решение о подготовке санкций против России за отравление оппозиционера Алексея Навального свидетельствуют о нежелании Германии и Франции принимать во внимание факты. Такое заявление сделала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее словам, эта позиция является угрозами и попыткой шантажа. Захарова считает, что якобы появляется "антироссийская коалиция", которую возглавляют Берлин и Париж.

Франция и Германия теперь становятся во главе "антироссийской коалиции", которая формируется в ЕС, вопреки заверениям, что неоднократно звучали ранее из Парижа и Берлина, в приверженности к партнерству с Россией,

– отметила она.

Захарова пригрозила "сделать выводы", если Германия и Франция не пересмотрят своего решения. И добавила, что "бизнес как всегда" с Берлином и Парижем РФ теперь считает невозможным.