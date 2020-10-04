Бывший глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что в ситуации с отравлением Навального Кремль играет в "очень маразматическую игру". Ведь с одной стороны Кремль не начинает расследование, говоря, что нет преступления, в то же время Россия ведет предварительное расследование, которое является расследованием.

Такие действия России вызывают смех. Об этом Климкин сказал в интервью "Радио Свобода".

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В то же время сам Навальный убеждает, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин. Ведь Навальный – это российский оппозиционер, который неоднократно делал скандальные расследования, касающиеся первых лиц в России.

Как сказал Климкин, за Навальным постоянно ходит ФСБ. Даже в Москве есть такая шутка, что вокруг Навального жить безопаснее всего, поскольку ФСБ там все контролирует.

Ну, кто из нас может представить, что Навальный ездит по России без постоянного контроля ФСБ? Путин не может же признать, что все его спецслужбы – это полный трэш. Поэтому на самом деле по Навальному Путин находится в тотальной ловушке,

– подчеркнул Климкин.

Он добавил, что происходящее однозначно играет против российского имиджа в мире.

За Навальным следили спецслужбы РФ: что об этом известно

По информации СМИ, за российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого отравили "Новичком", следили сразу несколько подразделений ФСБ. Более того, власти России следили за каждым шагом Навального в течение последних 12 лет.

Согласно расследованию журналистов, спецслужбы России установили "тотальную слежку" за Навальным еще в 2008 году. Его делом занимались сразу несколько подразделений ФСБ, специализирующихся на "репрессиях в отношении неугодных Кремлю людей". Эту информацию журналистам подтвердили и бывшие силовики, имевшие отношение к преследованию оппозиционера.

Навальный впервые попал в разработку шестого отдела управления "К" ФСБ в 2008 – 2010 годах, после публикации первых антикоррупционных расследований о российские госкорпорации.

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