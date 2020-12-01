Организация по запрету химического оружия считает неприемлемым применение яда типа "Новичок", которым отравили Алексея Навального. 56 стран ОЗХО призвали Россию провести расследование преступления.

56 из 193 стран-участниц ОЗХО в совместном заявлении осудили отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Документ, представленный на 25-й сессии конференции ОЗХО, опубликовала британская делегация 30 ноября в твиттере.

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Использование химического оружия недопустимо ни при каких обстоятельствах и вызывает опасения,

– говорится в заявлении.

Какие страны признали отравление Навального "Новичком":

Украина,

все страны ЕС,

Великобритания,

Норвегия,

Албания,

Черногория,

Австралия,

США,

Канада,

Новая Зеландия и другие.

UK is pleased to join 55 other States Parties in a joint statement to #CSP25 on the Navalny issue https://t.co/q9xjoDzH1f — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) November 30, 2020

Страны-участницы Организации по запрету химического оружия также выразили обеспокоенность тем, что вещество того же типа применили против бывшего двойного агента Сергея Скрипача и его дочери Юлии в 2018 году.

Страны призывают Россию, на территории которой был отравлен Навальный, к "оперативному и прозрачному расследованию" инцидента.

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