Отравление Навального "Новичком" признали 56 стран мира
Организация по запрету химического оружия считает неприемлемым применение яда типа "Новичок", которым отравили Алексея Навального. 56 стран ОЗХО призвали Россию провести расследование преступления.
56 из 193 стран-участниц ОЗХО в совместном заявлении осудили отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Документ, представленный на 25-й сессии конференции ОЗХО, опубликовала британская делегация 30 ноября в твиттере.
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Использование химического оружия недопустимо ни при каких обстоятельствах и вызывает опасения,
– говорится в заявлении.
Какие страны признали отравление Навального "Новичком":
- Украина,
- все страны ЕС,
- Великобритания,
- Норвегия,
- Албания,
- Черногория,
- Австралия,
- США,
- Канада,
- Новая Зеландия и другие.
Страны-участницы Организации по запрету химического оружия также выразили обеспокоенность тем, что вещество того же типа применили против бывшего двойного агента Сергея Скрипача и его дочери Юлии в 2018 году.
Страны призывают Россию, на территории которой был отравлен Навальный, к "оперативному и прозрачному расследованию" инцидента.
Отравление Навального: главное
- 20 августа Навальному стало плохо, когда он летел в самолете из Томска. Мужчину госпитализировали в больницу. Там он впал в кому.
- Впоследствии оппозиционера перевезли на лечение в немецкую клинику.
- Берлинские клиники обнаружили в моче и на одежде Навального следы яда "Новичок". Однако в России заявляли, что тот отравился мышьяком.
- Сам оппозиционер в своем отравлении обвиняет президента России Владимира Путина.
- В Кремле все обвинения отрицают. Федеральная служба безопасности России даже отказалась возбуждать уголовное производство по факту отравления.
- Из-за таких действий российских властей Евросоюз ввел санкции в отношении подозреваемых в отравлении Навального.
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