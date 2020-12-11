Российского оппозиционера Алексея Навального отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" еще в конце августа. Несмотря на это в России до сих пор не открыли уголовное дело по факту отравления.

Глава Кремля заявил, что "если человек чуть не умер, это не значит, что нужно во что бы то ни стало открывать уголовное дело". Об этом сообщает "РБК".

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Кроме того, Владимир Путин отметил, что другие страны так и не предоставили Москве никаких материалов об отравлении Навального.

Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно во что бы то ни стало открывать уголовное дело. Но проверка проводится. Я просил это сделать, и прокуратура этим занимается, и следственный комитет,

– рассказал Путин.

Президент РФ напомнил, что российская сторона якобы не имеет материалов для открытия дела, нет ответов Берлина на запросы прокуратуры, а российских специалистов не допускают для совместной работы за рубежом, где проводились анализы Навального.