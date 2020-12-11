Отравление Навального: Путин странным образом объяснил отсутствие уголовного дела
Российского оппозиционера Алексея Навального отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" еще в конце августа. Несмотря на это в России до сих пор не открыли уголовное дело по факту отравления.
Глава Кремля заявил, что "если человек чуть не умер, это не значит, что нужно во что бы то ни стало открывать уголовное дело". Об этом сообщает "РБК".
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Кроме того, Владимир Путин отметил, что другие страны так и не предоставили Москве никаких материалов об отравлении Навального.
Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно во что бы то ни стало открывать уголовное дело. Но проверка проводится. Я просил это сделать, и прокуратура этим занимается, и следственный комитет,
– рассказал Путин.
Президент РФ напомнил, что российская сторона якобы не имеет материалов для открытия дела, нет ответов Берлина на запросы прокуратуры, а российских специалистов не допускают для совместной работы за рубежом, где проводились анализы Навального.
Отравление Навального: главное
- 20 августа Навальному стало плохо, когда он летел в самолете из Томска. Мужчину госпитализировали в больницу. Там он впал в кому.
- Впоследствии оппозиционера перевезли на лечение в немецкую клинику. Берлинские клиники обнаружили в моче и на одежде Навального следы яда "Новичок". Однако в России заявляли, что тот отравился мышьяком.
- Сам оппозиционер в своем отравлении обвиняет президента России Владимира Путина.
- В Кремле все обвинения отвергают. Федеральная служба безопасности России даже отказалась возбуждать уголовное производство по факту отравления.
- Из-за таких действий российских властей Евросоюз ввел санкции в отношении подозреваемых в отравлении Навального.
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