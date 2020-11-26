Новые детали отравления Навального: следы "Новичка" нашли не только на бутылке с водой
Следы "Новичка", которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального, обнаружили не только на бутылке с водой. Немецкие эксперты нашли яд еще на нескольких предметах.
Яд не только на бутылке
О дополнительных деталях по отравлению Алексея Навального говорится в заявлении федерального правительства на запрос депутатов партии "Альтернатива для Германии".
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Депутаты задали такой вопрос: "Есть ли, насколько известно федеральному правительству, в деле Навального, кроме бутылки с водой, другие предметы со следами "Новичка"?". А ответ был: "Да".
Где именно нашли следы яда, не уточняют.
Всего представители партии задали более 70 вопросов.
Что именно спрашивали депутаты
- кто именно оплатил транспортировку Навального в Германию;
- известно ли происхождение денег фонда, организовавшего самолет для оппозиционера;
- о санкциях против России;
- имеет ли власть точную информацию о том, что оппозиционер жил в номере, где стояла бутылка со следами отравляющего вещества, и мог ли он контактировать с ней и тому подобное.
На большинство вопросов правительство ответило, что ничего об этом не знает.
Что говорят у Навального
Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила Российской "Медиазоне", что власти Германии не уведомляли их о других предметах со следами яда.
Что такое "Новичок"?Это яд нервно-паралитического действия. Ее начали разрабатывать в советской Москве в середине 60-ых годов, а доработали уже в России в начале 90-ых годов.
Если отравление не приведет к смерти, оно может вызвать паралич, хроническую боль, токсический гепатит, цирроз печени, эпилепсию, депрессию, нарушение зрения и концентрации.
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