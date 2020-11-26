Следы "Новичка", которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального, обнаружили не только на бутылке с водой. Немецкие эксперты нашли яд еще на нескольких предметах.

Яд не только на бутылке

О дополнительных деталях по отравлению Алексея Навального говорится в заявлении федерального правительства на запрос депутатов партии "Альтернатива для Германии".

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Депутаты задали такой вопрос: "Есть ли, насколько известно федеральному правительству, в деле Навального, кроме бутылки с водой, другие предметы со следами "Новичка"?". А ответ был: "Да".

Где именно нашли следы яда, не уточняют.

Всего представители партии задали более 70 вопросов.

Что именно спрашивали депутаты

кто именно оплатил транспортировку Навального в Германию;

известно ли происхождение денег фонда, организовавшего самолет для оппозиционера;

о санкциях против России;

имеет ли власть точную информацию о том, что оппозиционер жил в номере, где стояла бутылка со следами отравляющего вещества, и мог ли он контактировать с ней и тому подобное.

На большинство вопросов правительство ответило, что ничего об этом не знает.

Что говорят у Навального

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила Российской "Медиазоне", что власти Германии не уведомляли их о других предметах со следами яда.

Справка. 20 августа Навальный потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию. В клинике "Шарите" политик пробыл более месяца. Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "Новичком". Это подтвердили и лаборатории других стран. Больше об отравлении оппозиционера читайте здесь.