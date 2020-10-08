Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передала Германии финальную версию отчета по делу об отравлении Алексея Навального, согласно которому российский оппозиционный политик был отравлен запрещенным ингибитором холинэстеразы.

По итогу имеется четыре независимых друг от друга экспертизы, каждая из которых дала одно и то же заключение – отравление было.

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Причем не простое отравление, а отравление запрещенным отравляющим веществом, подпадающим под соглашения об уничтожении

Можно, конечно, провести и пятое, и восьмое исследование, но смысла в них уже нет.

Сейчас возможны 2 сценария развития ситуации:

– Запад громко обсудит, пошумит и выразив "обеспокоенность", наложит несколько рядовых санкций, после чего все как-то утрясется.

– Запад разозлится и введет санкции в полный рост.

Причем, причина для этого гораздо серьезнее, чем отравление внутреннего политического противника: в путинской РФ либо осталось не учтенное (а значит, сознательно сокрытое) боевое отравляющее вещество, числящееся уничтоженным, либо речь идет о не менее опасном явлении – подобное оружие перестало находиться под контролем государства, а потому им, технологиями производства и производственными мощностями завладели неустановленные частные лица, применяющие оружие массового поражения в своих, частных интересах.

Сегодня они применили его по конкретному человеку, завтра – по парижскому метро.

Причем это не вымысел и не голливудский боевик – Великобритания уже столкнулась с подобным и была вынуждена обеззараживать целый город после применения аналогичного вещества.

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В любом случае речь идет уже о системном явлении, а не единичном случае.

Достаточно ли отравления Навального, чтобы начать реагировать – вот, пожалуй, ключевой вопрос, на который будет искать ответ Запад.