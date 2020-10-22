Беларусь объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск 16 октября. Запрос на розыск оппозиционного лидера получили и в России.

Это ничего не значит, – Тихановская

Сама Тихановская уверяет, то, что она попала в розыск в России и Беларуси ее совсем не волнует. Об этом главная конкурентка Лукашенко на выборах президента рассказала в программе "А поговорить?".

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Это ничего не значит. Потому что в Беларуси нет суда, статьи "лепят" всем подряд. Был бы человек статья найдется,

– отметила Тихановская.

Объявление в межгосударственный розыск не позволяет ей въехать в Беларусь и Россию. Однако остальные страны для нее открыты, добавила оппозиционер.

Важно! Сразу после выборов президента Беларуси 9 августа Тихановская под давлением покинула страну. Сейчас она с детьми проживает в Литве. Муж Тихановской – Сергей – еще с мая в СИЗО.

Что известно об объявлении Светланы Тихановской в розыск

Тихановскую на территории Беларуси и России разыскивают за призывы к свержению конституционного строя, а также за призывы к действиям, направленным в ущерб нацбезопасности. Сейчас уголовное дело против оппозиционера возбудили только в Беларуси. Россия разыскивает Тихановскую согласно договорам о помощи между странами.

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