Был бы человек – статья найдется, – Тихановская о своем объявления в межгосударственный розыск
Беларусь объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск 16 октября. Запрос на розыск оппозиционного лидера получили и в России.
Это ничего не значит, – Тихановская
Сама Тихановская уверяет, то, что она попала в розыск в России и Беларуси ее совсем не волнует. Об этом главная конкурентка Лукашенко на выборах президента рассказала в программе "А поговорить?".
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Это ничего не значит. Потому что в Беларуси нет суда, статьи "лепят" всем подряд. Был бы человек статья найдется,
– отметила Тихановская.
Объявление в межгосударственный розыск не позволяет ей въехать в Беларусь и Россию. Однако остальные страны для нее открыты, добавила оппозиционер.
Что известно об объявлении Светланы Тихановской в розыск
Тихановскую на территории Беларуси и России разыскивают за призывы к свержению конституционного строя, а также за призывы к действиям, направленным в ущерб нацбезопасности. Сейчас уголовное дело против оппозиционера возбудили только в Беларуси. Россия разыскивает Тихановскую согласно договорам о помощи между странами.
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