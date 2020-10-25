В день местных выборов 25 октября украинцы приняли участие в опросе от Зеленского. Кроме голосования, жителей страны ждало 5 наболевших вопросов. Появились результаты экзит-пола, сколько людей приняло участие в опросе и как в целом они отвечали.

Социологическая группа "Рейтинг" опросила избирателей на 69% участков. В областных центрах принял участие примерно каждый третий, в то же время в маленьких городах и селах – 50 на 50, сообщает 24 канал.

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На тех участках, где опрос не проводили, 67% респондентов ответили, что взяли бы в нем участие.

К слову, в целом во всеукраинском опросе больше всего участвовали избиратели партии "Слуга народа" (63% – брали, 37% – нет). Вместе с тем реже всего отвечали сторонники партии "Европейская солидарность" (27% – участвовали, 73% – нет).

Как ответили украинцы на 5 вопросов от Зеленского: результаты экзит-пола

95% респондентов понравилась идея сократить количество народных депутатов до 300;

81% опрошенных поддержал идею пожизненного заключения в Украине;

78% поддержало использование Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины;

70% выступило за легализацию медицинского каннабиса в медицинских целях;

Лишь 40% опрошенных поддержали идею создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Сколько украинцев приняли участие в опросе Зеленского / Инфографика Рейтинг

Отметим, по инициативе Владимира Зеленского возле избирательных участков 25 октября проходил всенародный опрос. Такая идея вызвала много возмущения и споров среди украинцев.

Вместе с тем во время самого опроса фиксировали множество нарушений – люди могли голосовать неограниченное количество раз. Во многих городах интервьюерами становились несовершеннолетние дети. Известно, что некоторые из них работали за деньги.

5 вопросов от президента Зеленского на 25 октября / Инфографика 24 канала