Трассу, соединяющую прифронтовые Счастье и Станицу Луганскую, завершили ремонтировали в 2019 году. Трудно поверить, но уже через год эта дорога вновь пришла в негодность.

Фото дороги в ненадлежащем состоянии опубликовал журналист и представитель Украины в ТКГ Денис Казанский в своем телеграм-канале.

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Казанский отметил, что существенно пострадал верхний слой асфальта.

Верхний слой асфальта уже убит тяжелыми грузовиками и срезан. Интересно, кто будет за это платить? И кто понесет ответственность за выброшенные на ветер деньги налогоплательщиков,

- спросил журналист.



Дорога на Счастье уже пришла в негодность / Фото Дениса Казанского

Заметим, что ранее Укравтодор анонсировал ремонт нескольких дорог на Луганщине, среди них: