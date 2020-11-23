Отремонтировали год назад: дорога на Счастье уже пришла в негодность – красноречивые фото
Трассу, соединяющую прифронтовые Счастье и Станицу Луганскую, завершили ремонтировали в 2019 году. Трудно поверить, но уже через год эта дорога вновь пришла в негодность.
Фото дороги в ненадлежащем состоянии опубликовал журналист и представитель Украины в ТКГ Денис Казанский в своем телеграм-канале.
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Казанский отметил, что существенно пострадал верхний слой асфальта.
Верхний слой асфальта уже убит тяжелыми грузовиками и срезан. Интересно, кто будет за это платить? И кто понесет ответственность за выброшенные на ветер деньги налогоплательщиков,
- спросил журналист.
Дорога на Счастье уже пришла в негодность / Фото Дениса Казанского
Заметим, что ранее Укравтодор анонсировал ремонт нескольких дорог на Луганщине, среди них:
- Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар;
- Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк;
- Т-13-09 Счастье-Широкий;
- Р – 22 КПП "Красная Таловка" – Луганск.
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