В комитете Рады согласовали вариант законопроекта об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП. Кроме этого, для рисковых групп будут значительные послабления.

Текст законопроекта согласовали. Об этом рассказал первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, сообщает Интерфакс.

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Что известно о законопроекте

По словам Железняка, в комитете договорились сделать доработанный вариант законопроекта об отсрочке введения РРО на год. Для рисковых групп предусмотрят значительные послабления.

Также предусмотрена отмена кешбека в многих вопросах, отмена ограничений ФОТ, когда есть конкретная сумма и, отталкиваясь от нее, нужно вводить фискализацию,

– подчеркнул нардеп.

Также политик добавил, что сейчас все будет привязано к минимальной зарплате.

Зато член комитета Нина Южанина отметила, что введение кассовых аппаратов с 1 января 2021 года продолжат для групп, предусмотренных законодательством: продажа сложной бытовой техники, реализация медицинских препаратов и медицинских изделий, а также ювелирных изделий.

Рада провалила голосование за отсрочку РРО

В парламенте 17 ноября провалили голосование об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Тогда под стенами парламента снова собрались ФЛП. Люди выступали против введения кассовых аппаратов.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подал новый законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов.