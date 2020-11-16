Отсрочка кассовых аппаратов: в Раде доработали закон – что изменилось
В Раде доработали закон об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года. Комитет уже подготовил проект к повторному первому чтению.
В законопроекте произошли существенные изменения. Об этом рассказал председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает "РБК-Украина".
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Что изменилось
По словам Гетманцева, предыдущий вариант закона не получил поддержки, так как отсрочки введения РРО было прописано для всех ФЛП.
- Теперь отсрочку отменили для тех, кто занимается так называемыми рисковыми видами деятельности. В частности, торговлей в интернете, ювелирными изделиями, секонд хендом, автозапчастями. Эти виды деятельности фискализируют с 1 января, другие – перенесут на 1 января 2022 года.
- Кроме этого, в законе смягчили ответственность за нарушение правил операций кассового аппарата и упростили отчетность для программных РРО.
Сейчас мы рисковые не переносим, всех переносим, кроме рисковых, поэтому я думаю, что это более взвешенное решение, это правильное решение,
– отметил Гетманцев.
Также нардеп утверждает, что большинство украинцев поддерживают фискализацию.
Закон о введении кассовых аппаратов: что известно
- В сентябре 2019 года парламент принял закон о внесении изменений в закон о применении кассовых аппаратов.
- Согласно ему, все предприятия, связанные с торговлей, общественным питанием или предоставлением услуг должны иметь физический или электронный кассовый аппарат.
- С 1 августа в Украине ввели возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов.
- К слову, Рада планирует 17 ноября отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года.
- В начале ноября Рада не смогла отсрочить введение РРО ФЛП до 2022 года: документ за основу поддержали лишь 212 нардепов, когда необходимо 226.
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