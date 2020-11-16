В Раде доработали закон об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года. Комитет уже подготовил проект к повторному первому чтению.

В законопроекте произошли существенные изменения. Об этом рассказал председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает "РБК-Украина".

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Что изменилось

По словам Гетманцева, предыдущий вариант закона не получил поддержки, так как отсрочки введения РРО было прописано для всех ФЛП.

Теперь отсрочку отменили для тех, кто занимается так называемыми рисковыми видами деятельности . В частности, торговлей в интернете, ювелирными изделиями, секонд хендом, автозапчастями. Эти виды деятельности фискализируют с 1 января, другие – перенесут на 1 января 2022 года.

. В частности, торговлей в интернете, ювелирными изделиями, секонд хендом, автозапчастями. Эти виды деятельности фискализируют с 1 января, другие – перенесут на 1 января 2022 года. Кроме этого, в законе смягчили ответственность за нарушение правил операций кассового аппарата и упростили отчетность для программных РРО.

Сейчас мы рисковые не переносим, ​​всех переносим, ​​кроме рисковых, поэтому я думаю, что это более взвешенное решение, это правильное решение,

– отметил Гетманцев.

Также нардеп утверждает, что большинство украинцев поддерживают фискализацию.

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