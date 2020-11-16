В комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации не рассматривали тему увольнения главы Минздрава Максима Степанова. Соответствующего вопроса на повестке дня нет.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Лада Булах. Однако она не связывает претензии к Степанову с качеством управления системой здравоохранения в режиме кризиса.

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По словам участницы комитета, в Украине достаточно специалистов, среди которых можно выбрать другого министра. В частности людей, которые не работали в системе здравоохранения, но имеют образование врача и не принимали участия в планировании и проведении реформ здравоохранения – достаточно.

Максим Степанов не относится к соответствующей категории управленцев. С первого раза он не набрал достаточного количества голосов для назначения министром здравоохранения,

– заметила она.

Практика карантина выходного дня

Практика карантина выходного дня не является уникальной, его также ввел Израиль, рассказала Лада Булах. Соответствующие ограничения, по ее словам, затормозили распространение инфекции, она уменьшилась на 20%. Однако это не является победой, это лишь замедление инфицирования людей и уменьшение нагрузки на систему здравоохранения, подчеркнула член комитета.

Также она рассказала, что соответствующее решение частично оправдано, однако в повестке дня комитета есть постановление ВР по рекомендации Кабмина отменить карантин выходного дня. Это будет возможно путем полной поддержки решения фракциями и депутатскими группами, подчеркнула Лада Булах.

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Почему заговорили об отставке Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов 14 ноября получил положительный тест на коронавирус, сейчас чиновник находится на самоизоляции.

Уже 16 ноября нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в Офисе Президента и Кабмине согласовали отставку главы Минздрава Максима Степанова. По его словам, еще 13 ноября в Кабинете Министров подписали документ, который начнет процесс увольнения министра, из-за чего он начал экстренно искать голоса против собственной отставки.

Как сообщил нардеп, после того, как Степанов узнал, что голоса за его отставку уже есть – он ушел "на больничный". Однако сам министр эту информацию не прокомментировал.

Ограничение карантина в Украине / инфографика 24 канала