Оппозиции Армении не удалось собрать внеочередное заседание парламента, чтобы поставить вопрос об отставке главы правительства Никола Пашиняна. Для этого не хватило кворума.

Парламентарии от провластной фракции не пришли

Под парламентом собрались люди, их пытались разогнать силовики. Протестующих оппозиция попросила разойтись. Об этом информирует Sputnik в телеграмме.

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Заседание парламента не состоялось, поскольку не было обеспечено кворума. На заседание явилась лишь вице-спикер Лена Назарян. Другие депутаты от правящей партии даже не пришли,

– сообщила оппозиционер Наира Зограбян.

В оппозиции, однако, настроены оптимистично. Как заявил представитель партии "Дашнакцутюн " Ишхан Сагателяна, ситуация должна разрешиться к ночи 12 ноября.

Оппозиция Армении объединилась в Комитет национального спасения

Отметим, что представители 17 политсил в Армении объединились в Комитет национального спасения. Его цель – добиться отставки Пашиняна и его правительства, а затем взяться за возвращение Нагорного Карабаха.

Смотрите видео из-под парламента Армении:

Почему в Армении происходят протесты? Соглашение по Нагорному Карабаху, которую 9 ноября подписали Азербайджан, Армения и Россия, армяне восприняли как полную капитуляцию. Люди вышли на улицы, требуя отставки главы правительства. 10 ноября они захватили здание правительства и парламента. Спикера Арарата Мирзояна избили. Во время акций протеста уже задержали около 130 человек.

Главное о конфликте Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху можно прочитать здесь.