Ответа от Москвы нет, – Арестович о списках на обмен пленными
Обмен пленными между Украиной и Россией может состояться до конца 2020 года. Украинская сторона предложила установить дедлайн – до 24 декабря.
Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заверил, что обмен пленными – это инициатива не только украинской стороны. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
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Кто поддерживает Украину
По его словам, Украину полностью поддерживают Германия и Франция. Об этом свидетельствуют заявления обеих стран.
Ответ России
Он подтвердил, что российская сторона, в частности Мария Захарова, отреагировала гневно. Но, несмотря на это, ни слова о пленных не сказала.
Мы ждем ответа российской стороны, но мы его не слышим,
- заверил Арестович.
Представитель ТКГ напомнил, что первое письмо России об обмене пленными отправили 18 июля. С тех пор она публикует в информационном пространстве обвинения, будто Украина не хочет проводить обмен.
Но в действительности именно оккупанты не отреагировали на украинский список, да еще и не предоставили свой. Он добавил, что в списке около 100 человек.
Согласится ли российская сторона на обмен
По мнению Арестовича, есть основания полагать, что Россия обменяет пленных до Рождества. Ведь давление, окоторое существили Франция и Германия на русских – беспрецедентное.
Следующий обмен пленными: коротко
- Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября 2020 года попросил президента Красного Креста Петера Маурера помочь обмену пленными по формуле "всех на всех". В частности, помочь согласовать с Россией списки пленных.
- Уже 5 ноября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заверил, что следующий обмен пленными между Украиной и Россией должен состояться до 15 декабря.
- Последнее заявление об обмене пленными было от представителя украинской делегации ТКГ Алексея Арестовича Он сообщил, что обмен может состояться до 24 декабря.
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