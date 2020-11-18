Обмен пленными между Украиной и Россией может состояться до конца 2020 года. Украинская сторона предложила установить дедлайн – до 24 декабря.

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заверил, что обмен пленными – это инициатива не только украинской стороны. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Кто поддерживает Украину

По его словам, Украину полностью поддерживают Германия и Франция. Об этом свидетельствуют заявления обеих стран.

Ответ России

Он подтвердил, что российская сторона, в частности Мария Захарова, отреагировала гневно. Но, несмотря на это, ни слова о пленных не сказала.

Мы ждем ответа российской стороны, но мы его не слышим,

- заверил Арестович.

Представитель ТКГ напомнил, что первое письмо России об обмене пленными отправили 18 июля. С тех пор она публикует в информационном пространстве обвинения, будто Украина не хочет проводить обмен.

Но в действительности именно оккупанты не отреагировали на украинский список, да еще и не предоставили свой. Он добавил, что в списке около 100 человек.

Согласится ли российская сторона на обмен

По мнению Арестовича, есть основания полагать, что Россия обменяет пленных до Рождества. Ведь давление, окоторое существили Франция и Германия на русских – беспрецедентное.

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