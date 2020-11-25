Ответственность за непостроенный мемориал несут президент и правительство, – Музей Майдана
В музее Революции Достоинства заявили, что неоднократно сообщали властям о проблемах со строительством мемориального комплекса Героев Небесной Сотни. Однако никакого ответа не получили.
Руководство музея уже подготовило ряд документов, касающихся строительства мемориала. Об этом сообщила пресс-служба музея Революции Достоинства.
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В институции подчеркнули, что ответственность за еще непостроенный мемориал несет не музей. Ее должно разделить между собой руководство государства.
Эту ответственность должны разделить Президент Украины, Генеральная прокуратура, правительство во главе с премьером. Независимо от фамилий этих должностных лиц,
– говорится в сообщении.
Что еще сказали в музее
- Накануне 7 годовщины Революции Достоинства на музей совершили настоящую информационную атаку.
- Ее задачей было дискредитировать институцию, которая "олицетворяет собой политику национальной памяти и по Майдану, и в целом – о праве народа бороться против тирании в своей стране".
- Репутация музея влияет на отношение к Революции достоинства целом.
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