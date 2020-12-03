Делегация Украинского института национальной памяти во главе с Антоном Дробовичем с официальным визитом наведалась в Польшу. С польской стороной УИНП, в частности, договорился о восстановлении памятника воинам УПА на горе Монастырь.

По результатам визита в УИНП заявили, что вопрос украинских мест памяти и захоронений на территории Польши должен обсуждаться с участием украинской общины в этой стране. Об этом говорится в заявлении Института нацпамяти, размещенном на его сайте.

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Заметим, что в Польше украинская делегация встречалась с главой Института национальной памяти Польши (IPN) Ярославом Шареком и другими представителями структуры.

Представители обоих учреждений выразили удовлетворение тем, что несмотря на коронавирусную пандемию, визит все-таки состоялся, и это свидетельствует о важности темы исторической памяти для обеих стран.

О чем договорились стороны:

Стороны обсудили целесообразность проведения в январе – феврале 2021 года украинско-польских экспертных консультаций по урегулированию проблемных вопросов в сфере увековечения памяти жертв войн и политических репрессий.

Украинская сторона сообщила, что ожидает восстановления памятника на могиле воинов УПА, похороненных на горе Монастырь, в его первоначальном виде.

Надеемся, что памятник на горе Монастырь будет восстановлен в кратчайшие сроки, что позволит IPN получить востребованные разрешения на поисковые и эксгумационные работы, что предусматривает две отдельные процедуры,

– говорится в сообщении.

Украинская и польская сторона также проработали заявки на проведение поисковых и эксгумационных работ на территории Украины, но окончательное решение по этому вопросу будет принято после выполнения договоренностей в отношении украинской военной могилы на Монастыре.

УИНП выступает против того, чтобы без необходимости тревожить покой умерших новыми раскопками под уже установленными надгробными плитами.

Поставить окончательную точку в сентябрьском разговоре двух президентов и ситуации может также включение памятника на горе Монастырь в реестр воинских захоронений Республики Польша. Украинская сторона также повторно напомнила о приверженности к идее легализации проблемных памятников "все на все".



Глава УИНП Дробович встретился с польским коллегой / Фото пресс-служба УИНП

По просьбе украинской общины в Польше делегация УИНП озвучила представителям IPN вопросы, которые беспокоят общество в сфере исторической памяти. В частности, отсутствие результативного диалога между общественными организациями украинцев и польской стороной и проблемы с восприятием украинского национального меньшинства в Польше как части польской истории.

Также стороны достигли принципиальной договоренности об издании предыдущих материалов Польско-украинского форума историков.

По поручению президента глава УИНП Антон Дробович спросил у председателя IPN Ярослава Шарека об официальной позиции относительно установления Мемориала примирения на украинско-польской границе. Такую инициативу там поддержали.

Украинский институт национальной памяти призвал коллег при любой возможности привлекать к рассмотрению отдельных чувствительных вопросов представителей украинской общины.

По мнению представителей УИНП, вопросы украинских мест памяти и захоронений на территории Польши должны обсуждаться с участием украинской общины. Ведь именно ее представители прежде всего организуют мемориальные мероприятия в этих местах памяти и заботятся о них.