Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что в анализах российского оппозиционера Алексея Навального были следы "Новичка". Однако в Кремле говорят, что отчета ОЗХО еще не видели.

Эксперты организации обнаружили в крови и моче Навального вещество с похожими структурными характеристиками, как у "Новичка". Об этом сообщили в отчете организации.

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Вещество внесли в приложение к Конвенции о запрещении химического оружия на 24 сессии стран-участниц в ноябре 2019 года. ОЗХО уже направила Германии доклад в связи с отравлением Навального.

Чего ждать России

ЕС и исполнительный совет ОЗХО в ближайшее время обсудят реакцию на отравление Навального. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что нарушения конвенции о запрещении химического оружия не может остаться безнаказанным.

Применение химического оружия – это серьезный прецедент и не может остаться без последствий,

– отметил Зайберт.

Что говорят в Кремле

По информации телеграмм-канала "Раньше всех. Ну почти", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не видели отчета организации.

Обратите внимание! Навальному стало плохо во время перелета из Томска 20 августа, он пал в кому. Впоследствии его забрали на лечение в Германию, эксперты обнаружили в его организме следы "Новичка". Сейчас состояние политика улучшилось. Подробнее об отравлении Навального читайте здесь. Подробнее об отравлении Навального читайте здесь.