ОЗХО подтвердила наличие "Новичка" в анализах Навального: чего ждать России
Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что в анализах российского оппозиционера Алексея Навального были следы "Новичка". Однако в Кремле говорят, что отчета ОЗХО еще не видели.
Эксперты организации обнаружили в крови и моче Навального вещество с похожими структурными характеристиками, как у "Новичка". Об этом сообщили в отчете организации.
Кстати Отравление Навального: в Германии заявили, что санкции против России неизбежны
Вещество внесли в приложение к Конвенции о запрещении химического оружия на 24 сессии стран-участниц в ноябре 2019 года. ОЗХО уже направила Германии доклад в связи с отравлением Навального.
Чего ждать России
ЕС и исполнительный совет ОЗХО в ближайшее время обсудят реакцию на отравление Навального. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что нарушения конвенции о запрещении химического оружия не может остаться безнаказанным.
Применение химического оружия – это серьезный прецедент и не может остаться без последствий,
– отметил Зайберт.
Что говорят в Кремле
По информации телеграмм-канала "Раньше всех. Ну почти", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не видели отчета организации.