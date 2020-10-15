Депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко отметила, что предложенные Зеленским вопросы для всенародного опроса являются манипулятивными. Представители партии не понимают, для чего президент это делает.

Если бы украинцам задали те же вопросы, но во время референдума, то они имели бы большую юридическую силу и были бы понятнее для людей. Об этом депутат Юлия Клименко рассказала в эфире 24 канала.

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По словам нардепа, второй вопрос Зеленского относительно свободной экономической зоны является достаточно противоречивым. По мнению Клименко, рядовые украинцы не понимают значения этого экономического понятия.

Справка. Владимир Зеленский озвучил второй вопрос для всенародного опроса. Подробнее об этом – читайте здесь.

"Для людей, которые будут отвечать на этот вопрос, свободная экономическая зона – сложный процесс", – добавила депутат.

Свободная экономическая зона: предостережения депутата

Клименко отметила, что ранее свободные экономические зоны в Украине всегда были коррупционными. По ее словам, через них ввозили контрабанду и не платили налоги.

Ни одного успешного примера свободной экономической зоны в Украине не было, к сожалению, и нет,

– подчеркнула Клименко.

Нардеп заявила, что для того, чтобы внедрить в Украине свободную экономическую зону, необходимо реформировать суды и антикоррупционную систему. Только после этого она, возможно, будет работать. По мнению Клименко, это может привести к узакониванию контрабанды, которая уже существует в больших объемах между оккупированным Донбассом и другими украинскими территориями. Из-за этого, по ее словам, к внедрению свободной экономической зоны нужно подходить очень осторожно.