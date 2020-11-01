Падение в базовых отраслях экономики Украины ускорилось в 4 раза, – НБУ
Падение индекса производства базовых отраслей в сентябре 2020 года ускорилось до 6,8% в годовом измерении. Это в 4,3 раза больше, чем в августе этого года.
В августе ИПБО составил 1,6%. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.
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Почему увеличилось падение
Уменьшение ИПБО углубилось прежде всего из-за существенного падения в сельском хозяйстве. Спад в последнем обусловлен более низкой урожайностью кукурузы и масличных культур, а также более поздним началом жатвы.
Ухудшение показателей негативно сказалось и на грузообороте, а усиление карантинных ограничений – на пассажирообороте.
В каких отраслях показатели не уменьшились
Сохранились признаки оживления потребительского и инвестиционного спроса. Об этом свидетельствуют высокие темпы роста торговли на фоне роста доходов домохозяйств и улучшения потребительских настроений.
Кроме того, выросли показатели строительства, в частности благодаря наращиванию бюджетных расходов на развитие инфраструктурных объектов.
Падение в промышленности замедлилось под влиянием оживления внешнего и внутреннего спроса.
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Заметим, в августе 2020 года падение ИПБО замедлилось до 1,6%. Это в 3,3 меньше, чем в июле (5,3%).
Что такое ИПБО
Индекс производства базовых отраслей – это сводный индекс экономической активности, который высчитывает Национальный банк. ИПБО служит опережающим индикатором валового внутреннего продукта. Он покрывает более 50% секторов экономики, входящих в расчет ВВП по производственному методу.
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