Падение индекса производства базовых отраслей в сентябре 2020 года ускорилось до 6,8% в годовом измерении. Это в 4,3 раза больше, чем в августе этого года.

В августе ИПБО составил 1,6%. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.

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Почему увеличилось падение

Уменьшение ИПБО углубилось прежде всего из-за существенного падения в сельском хозяйстве. Спад в последнем обусловлен более низкой урожайностью кукурузы и масличных культур, а также более поздним началом жатвы.

Ухудшение показателей негативно сказалось и на грузообороте, а усиление карантинных ограничений – на пассажирообороте.

В каких отраслях показатели не уменьшились

Сохранились признаки оживления потребительского и инвестиционного спроса. Об этом свидетельствуют высокие темпы роста торговли на фоне роста доходов домохозяйств и улучшения потребительских настроений.

Кроме того, выросли показатели строительства, в частности благодаря наращиванию бюджетных расходов на развитие инфраструктурных объектов.

Падение в промышленности замедлилось под влиянием оживления внешнего и внутреннего спроса.

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Заметим, в августе 2020 года падение ИПБО замедлилось до 1,6%. Это в 3,3 меньше, чем в июле (5,3%).

Обратите внимание! Нацбанк прогнозирует рост украинской экономики в 2021 – 2022 годах на 4%. В то же время до конца этого года ВВП страны упадет до 6%.