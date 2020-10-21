В свежем выпуске "Резонанс" за 21 октября в киевском доме оборвался лифт с медиками "скорой". Резонансное событие произошло в Днепровском районе столицы. На трассе близ села Деревянное, что на Ровненщине, 38-летний мужчина налетел на отбойник, насквозь протаранил машину. Человек погиб мгновенно.

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В Запорожье на 7 этаже многоэтажки загорелась квартира. "Языки" пламени за считанные минуты начали добираться до соседних балконов. Быстро выбраться из огненной ловушки спасатели помогли восемнадцати соседям.

Во двор к частному дому на Львовщине к супружеской паре ворвались неизвестные. Хозяин, 63-летний местный бизнесмен по недвижимости Мечислав Жеребецкий, после пыток скончался на месте, жена – 58-летняя женщина получила многочисленные травмы.

В Днепре произошло разбойное нападение – двое подозреваемых, угрожая оружием, завладели 3 миллионами гривен одного бизнесмена. В тот же день копы задержали исполнителя преступления. Его уже везли в отделение полиции, но злоумышленнику удалось выстрелить в милиционера.

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