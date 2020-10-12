Министерство экономики оценивает уменьшение объемов ВВП на уровне 5,8%. Такой показатель зафиксировали за последние 8 месяцев 2020 года.

В августе почти все виды экономической деятельности показали замедление темпов падения. Об этом сообщили на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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По данным ведомства, некоторые виды деятельности в августе показали экономический рост.

Отдельные виды промышленной деятельности, строительство, транспорт, торговля, а также сельское хозяйства продемонстрировали улучшение своей динамики, а индекс ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем (июлем – 24 канал) улучшилось,

– говорится в сообщении.

Что известно о сокращении ВВП Украины

Отметим, в апреле – июне 2020 года падение валового внутреннего продукта Украины составило 11,4% к аналогичному периоду в 2019 году. В проекте государственного бюджета-2021 предусмотрено увеличение ВВП на 4,7%

В Нацбанке отметили, что основными причинами падения ВВП стали сокращение внутреннего спроса и падение инвестиций. Все потому, что во время пандемии коронавируса люди уменьшили потребительские расходы, а бизнес отложил новые проекты.