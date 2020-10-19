В Пакистане автобус попал под обвал на горной дороге: все люди в нем погибли
На севере Пакистана на автобус обрушились тонны камней. В результате инцидента погибли все 16 человек, которые в нем находились.
Трагедия случилась 18 октября в горной местности в регионе Гилгит-Балтистан на севере Пакистана, сообщает Global News.
Ранее В Пакистане совершили нападение на крупнейшую фондовую биржу: есть погибшие, раненые – видео
Из-за оползня микроавтобус оказался под тоннами грязи и камней,
– говорится в сообщении.
Спасатели несколько часов пытались зайти под завалами живых. Однако все 16 человек, которые были в автобусе, погибли.
Автобус следовал из города Равалпинди в провинции Пенджаб в сторону Скарду. Все пассажиры – местные жители, которые возвращались домой.
Что известно о городе Скарду?
Расположен в комплексе горных хребтов, в которые входят и Гималаи. Являются воротами к К2 – самой высокой вершине в мире горы после Эвереста. Ежегодно пик посещает большое количество местных и иностранных туристов.
Возле пакистанского Скарду автобус завалило камнями: смотрите карту