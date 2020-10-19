На севере Пакистана на автобус обрушились тонны камней. В результате инцидента погибли все 16 человек, которые в нем находились.

Трагедия случилась 18 октября в горной местности в регионе Гилгит-Балтистан на севере Пакистана, сообщает Global News.

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Из-за оползня микроавтобус оказался под тоннами грязи и камней,

– говорится в сообщении.

Спасатели несколько часов пытались зайти под завалами живых. Однако все 16 человек, которые были в автобусе, погибли.

Автобус следовал из города Равалпинди в провинции Пенджаб в сторону Скарду. Все пассажиры – местные жители, которые возвращались домой.

Обратите внимание! В Пакистане часто случаются ДТП. Главные причины – несоблюдение правил безопасности и плохая инфрастуркутра, особенно на горных дорогах. В марте 2020 года пассажирский автобус сорвался с извилистой горной дороги и скатился в овраг. Тогда погибли 19 человек, еще несколько – получили ранения.

Что известно о городе Скарду?

Расположен в комплексе горных хребтов, в которые входят и Гималаи. Являются воротами к К2 – самой высокой вершине в мире горы после Эвереста. Ежегодно пик посещает большое количество местных и иностранных туристов.

Возле пакистанского Скарду автобус завалило камнями: смотрите карту