«Перемога Пальчевского», «Европейская солидарность» и «Слуга народа» размещали меньше всего «джинсы» во время избирательной кампании.

Таковы результаты исследования, проведенного ОО «Институт массовой информации» в 19 популярных онлайн-медиа при поддержке USAID.



Согласно исследованию, больше всего материалов с признаками заказа пришлось на партию ОПЗЖ – 37%. На втором месте по количеству скрытой агитации оказалась материалы с черным пиаром или контрагитацией (19% от всех материалов с признаками заказа). На третьем месте по количеству материалов с признаками скрытой политической агитации оказался мэр столицы Виталий Кличко (8%).



Как показало исследование, больше всего контрагитации и черному пиару подвергались действующий Президент Зеленский и правящая партия «Слуга народа» – 48,5%. На втором месте – Андрей Пальчевский, против которого было направлено 20% контрагитации и откровенного черного пиара, сообщает источник.



Мониторинг проводился в период с 5 по 7 октября 2020 в 19 СМИ. Выборка охватывает все новости, вышедшие за указанный период – более 20 000 новостей.