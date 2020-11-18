Палестина возобновит сотрудничество с Израилем: что известно
Министр по гражданским делам национальной администрации Палестины Хусейн аш-Шейх рассказал о возобновлении сотрудничества с Израилем. Это даст возможность Палестине получить налоговые платежи.
Сотрудничество Палестины и Израиля снова будет находиться на таком же уровне, который был до расторжения отношений в мае 2020 года. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информагентство Палестины WAFA.
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Хусейн аш-Шейх сообщил, что отношения будут возобновляться на основе официальных писем, подтверждающих обязанности Израиля в соответствии с подписанными ранее соглашениями.
Почему это выгодно для Палестины
Согласно информации организации Middle East Monitor, возобновление сотрудничества позволит Палестине получать налоговые платежи. Их сумма составит 3 миллиарда шекелей (примерно 890 миллионов долларов).
Израиль не предоставлял эти средства после расторжения договоренностей в мае 2020 года.
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Представители Middle East Monitor также сообщили, что из-за пандемии COVID-19 в Палестине значительно ухудшилось состояние экономики.
Что известно о прекращении отношений Палестины и Израиля
- Конфликт Израиля и палестины длится примерно пол века. Он возник в результате арабо-израильской войны 1948 – 1949 года.
- Представители Палестины 19 мая 2020 года заявили о расторжении всех договоренностей с Израилем и США.
- Президент Палестины Махмуд Аббас призвал Израиль нести ответственность за "оккупацию территории Палестины".
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