Министр по гражданским делам национальной администрации Палестины Хусейн аш-Шейх рассказал о возобновлении сотрудничества с Израилем. Это даст возможность Палестине получить налоговые платежи.

Сотрудничество Палестины и Израиля снова будет находиться на таком же уровне, который был до расторжения отношений в мае 2020 года. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информагентство Палестины WAFA.

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Хусейн аш-Шейх сообщил, что отношения будут возобновляться на основе официальных писем, подтверждающих обязанности Израиля в соответствии с подписанными ранее соглашениями.

Почему это выгодно для Палестины

Согласно информации организации Middle East Monitor, возобновление сотрудничества позволит Палестине получать налоговые платежи. Их сумма составит 3 миллиарда шекелей (примерно 890 миллионов долларов).

Израиль не предоставлял эти средства после расторжения договоренностей в мае 2020 года.

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Представители Middle East Monitor также сообщили, что из-за пандемии COVID-19 в Палестине значительно ухудшилось состояние экономики.

Что известно о прекращении отношений Палестины и Израиля