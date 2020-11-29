Почтение памяти жертв Голодомора: в окне президента Польши зажгли свечу
В окне президентского дворца в Варшаве зажгли свечу в память о жертвах Голодомора. Таким образом Польша не только почтила погибших украинцев, но и поляков, которые также умирали от голода.
"В окне президентского дворца сегодня загорелась свеча для чествования памяти жертв Большого Голодомора в Украине 1932 – 1933 годов". Такое сообщение опубликовала пресс-служба президента Польши Анджея Дуды 28 ноября.
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Символический свет чтит терпение и трагизм миллионов людей, обреченных на голодную смерть тоталитарной коммунистической системой Советского Союза,
– говорится в заявлении польской власти.
У Дуды также напомнили, что "среди жертв этого геноцида были и поляки". Сам президент Польши, заметим, на персональной странице в фейсбуке сделал репост сообщение своей пресс-службы.
К слову, во время последнего визита в Украину 11 – 13 октября президент Польши также почтил память жертв Голодомора.
Заявление в День памяти жертв голодоморов сделали и в МИД Польши:
- "Мы отдаем дань памяти миллионам невинных жертв этого жестокого преступления геноцида, совершенного советской властью. Вечная память".
Во многих городах Польши (Варшаве, Гданьске, Люблине, Кракове и других) в этот день, 28 ноября, состоялись мероприятия, посвященные памяти жертв Голодомора в Украине.
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