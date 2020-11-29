В окне президентского дворца в Варшаве зажгли свечу в память о жертвах Голодомора. Таким образом Польша не только почтила погибших украинцев, но и поляков, которые также умирали от голода.

"В окне президентского дворца сегодня загорелась свеча для чествования памяти жертв Большого Голодомора в Украине 1932 – 1933 годов". Такое сообщение опубликовала пресс-служба президента Польши Анджея Дуды 28 ноября.

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Символический свет чтит терпение и трагизм миллионов людей, обреченных на голодную смерть тоталитарной коммунистической системой Советского Союза,

– говорится в заявлении польской власти.

У Дуды также напомнили, что "среди жертв этого геноцида были и поляки". Сам президент Польши, заметим, на персональной странице в фейсбуке сделал репост сообщение своей пресс-службы.

К слову, во время последнего визита в Украину 11 – 13 октября президент Польши также почтил память жертв Голодомора.

Заявление в День памяти жертв голодоморов сделали и в МИД Польши:

"Мы отдаем дань памяти миллионам невинных жертв этого жестокого преступления геноцида, совершенного советской властью. Вечная память".

Сегодня мы вспоминаем жертв Великого голода в Украине. Мы отдаем дань памяти миллионам невинных жертв этого ужасного преступления геноцида, совершенного советскими властями. Вічна пам'ять! # Голодомор pic.twitter.com/BKhhWNGJA2 - Министерство иностранных дел Республики Польша (@MSZ_RP) 28 ноября 2020 г.

Во многих городах Польши (Варшаве, Гданьске, Люблине, Кракове и других) в этот день, 28 ноября, состоялись мероприятия, посвященные памяти жертв Голодомора в Украине. День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в последнюю субботу ноября. Что следует знать о Голодоморе в Украине: видео