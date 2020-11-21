Уже традиционно 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. В разных уголках нашей страны чтят память тех, кто положил свои жизни за независимость Украины. В 7 годовщину Революции Достоинства в Киеве состоялись сразу несколько акций.

Патриотически настроенные украинцы 21 ноября собрались на Майдане, чтобы отметить дату начала исторических событий и почтить память Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает 24 канал.

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В 12:00 началось мероприятие на Майдане Независимости, которое организовали добровольческое движение ОУН. Акция объединила примерно 30 человек – это активисты, участники событий и семьи погибших. Все они держали в руках цветы и сине-желтые и красно-черные флаги. Участники акции начали шествие с Майдана Независимости и прошли по ключевым местам Революции Достоинства.

Они остановились на аллее памяти Героев Небесной Сотни, где с самого утра собралось немало людей. Неравнодушные украинцы несли туда цветы и зажигали лампадки. Также там устроили памятный молебен по погибшим участникам Революции Достоинства.

Как прошла 7 годовщина Революции Достоинства / Фото 24 канала (Андрей Костюк)

Заметим, что это не все мероприятия, которые должны состояться в Киеве 21 ноября. Так, в 16:00 в столице запланировано шествие "Не теряем Достоинство! Защитим Свободу!". Старт состоится в начале аллеи Героев Небесной Сотни. По окончании шествия состоится молитва за Украину у временного мемориала Героям Небесной Сотни.

Что стоит знать о Революции Достоинства

21 ноября правительство Николая Азарова обнародовало решение о временной приостановке процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Ее должны были подписать на Вильнюсском саммите 28 ноября. Но после тайной встречи Владимира Путина и Виктора Януковича , украинская власть отказалась от подписания.

подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Ее должны были подписать на Вильнюсском саммите 28 ноября. Но , украинская власть отказалась от подписания. В знак протеста люди начали выходить на Майдан Независимости в Киеве. В первый день там собрались 1,5 людей.

в Киеве. В первый день там Власти отреагировали мгновенно. Окружной суд Киева постановил запретить проведение мирных массовых акций с 22 ноября 2013 по 7 января 2014 года на Майдане Независимости, улице Крещатик и Европейской площади.

с 22 ноября 2013 по 7 января 2014 года на Майдане Независимости, улице Крещатик и Европейской площади. Однако это не остановило людей, и уже 22 ноября на Майдане было 5 тысяч человек. Власть также активизировалась. В ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности спецподразделение "Беркут" жестоко разогнал митингующих.​

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