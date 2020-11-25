Панды вместо посетителей: в немецком ресторане креативно протестуют против локдауна
Владелец ресторана в немецком городе Франкфурте-на-Майне устроил молчаливый протест из-за локдауна. Предприниматель посадил за столики ресторана сотню игрушечных панд. Такую акцию немец назвал "Панда-мия".
Панды вместо посетителей
Менеджер ресторана "Пино" Джузеппе Фичер сказал, что таким молчаливым протестом хотели вернуть жизнь в ресторан и привлечь внимание к проблемам рестораторов. Об этом сообщает The Guardian.
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Плюшевые панды сидят одетые в футболки за столами и барной стойкой ресторана. Некоторым игрушкам даже поставили бутылки пива Corona.
Это панды панда-мии,
– сказал Фичер.
По его словам, пока не отменят локдаун, в ресторане круглосуточно будет включен свет, чтобы прохожие могли насладиться инсталляцией.
Заметим, у входа в ресторан можно увидеть надпись "Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Игрушку можно купить за 150 евро и так поддержать владельца и работников ресторана.
В Германии ресторан организовал протест "Панда-мия" / Фото Picture alliance
Карантин в Германии: главное
- С начала ноября 2020 года в Германии ввели строгие карантинные ограничения.
- В частности, в стране закрыли музеи, театры, спортзалы и бассейны. Кроме того, запретили работу баров и ресторанов.
- Из-за этого 18 ноября в Берлине вспыхнули протесты. На них правоохранители задержали 365 протестующих.
- 25 ноября немецким СМИ стало известно, что канцлер Ангела Меркель планирует продолжить такие ограничения до 20 декабря.
Креативный протест в немецком ресторане / Фото Picture alliance
В Германии за столики в ресторане посадили сотню игрушечных панд / Picture alliance
Ресторан в Германии протестует из-за локдауна / Фото Picture alliance
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