Пандемия коронавируса может стоить миру 28 триллионов долларов, – МВФ
Ориентировочный ущерб для глобальной экономики от пандемии COVID-19 может стоить миру 28 триллионов долларов в течение следующих пяти лет. Вирус уже вызвал худший со времен Великой депрессии кризис,
За 9 месяцев 2020 года резко возросли показатели безработицы, бедности и повысился риск для экономик стран с низким доходом. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Укринформ.
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За последние пару месяцев картина стала менее мрачной, но мы все еще прогнозируем худшую глобальную рецессию после Великой депрессии. Мы ожидаем падение показателей экономического роста до "минус" 4,4% в этом году,
– подчеркнула Георгиева.
МВФ о положительных изменениях
По словам директора-распорядителя, мир начал учиться, как жить с вирусом.
"Мы видим беспрецедентные усилия по разработке вакцины и лекарств, мы видим удивительные и скоординированные фискально-денежные меры, которые создают твердую основу для мировой экономики", – пояснила чиновница.
МВФ прогнозирует глобальный экономический рост в 2021 году – он ожидается на уровне 5,2% от ВВП.