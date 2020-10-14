Ориентировочный ущерб для глобальной экономики от пандемии COVID-19 может стоить миру 28 триллионов долларов в течение следующих пяти лет. Вирус уже вызвал худший со времен Великой депрессии кризис,

За 9 месяцев 2020 года резко возросли показатели безработицы, бедности и повысился риск для экономик стран с низким доходом. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Укринформ.

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За последние пару месяцев картина стала менее мрачной, но мы все еще прогнозируем худшую глобальную рецессию после Великой депрессии. Мы ожидаем падение показателей экономического роста до "минус" 4,4% в этом году,

– подчеркнула Георгиева.

МВФ о положительных изменениях

По словам директора-распорядителя, мир начал учиться, как жить с вирусом.

"Мы видим беспрецедентные усилия по разработке вакцины и лекарств, мы видим удивительные и скоординированные фискально-денежные меры, которые создают твердую основу для мировой экономики", – пояснила чиновница.

МВФ прогнозирует глобальный экономический рост в 2021 году – он ожидается на уровне 5,2% от ВВП.

Обратите внимание! По прогнозам МВФ, ВВП Украины в 2020 году должен упасть на как минимум 7,2%. Однако в следующем году украинская экономика должна вырасти на 3%. Уровень безработицы в 2020 году составит 11%, а уже через год уменьшится до 9,6%.