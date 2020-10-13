Международный валютный фонд ожидает, что влияние пандемии COVID-19 на глобальный экономический рост будет менее негативным, чем прогнозировалось в июне. Максимально он достигнет уровня минус 4,4% в 2020 году.

Падение экономики в 2020 году будет меньше, чем прогнозировали

В последнем обзоре "Перспективы развития мировой экономики" МВФ продолжает ожидать глубокую рецессию в 2020 году. Об этом заявила директор департамента исследований Фонда Гита Гопинат, сообщает Укринформ.

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По прогнозам, глобальный рост составит минус 4,4%, что является лучшим показателем по сравнению с нашим анализом в июне,

– отметила Гопинат.

Разница между текущим прогнозом и предыдущим составляет 0,8 процентного пункта.

Главная экономистка Фонда пояснила положительную динамику "менее пугающими" результатами роста по итогам второго квартала 2020 года, а также признаками более мощного восстановления в третьем квартале.

Какие ожидания на 2021 год

В то же время, по ее словам, ожидается, что в 2021 году рост будет несколько меньше, чем прогнозировалось четыре месяца назад. Оно составит 5,2% (ранее 5,4%).

Как коронавирус повлиял на занятость

Представительница МВФ также подчеркнула, что влияние пандемии ощутимо ударило по занятости. В этом году она остается на уровне гораздо ниже, чем в 2019 году. Ожидается, что в 2020 году в целом примерно 90 миллионов человек почувствуют существенное ухудшение своего экономического состояния.

Справка. МВФ несколько раз в год публикует прогнозы по развитию мировой экономики. В них описывает имеющиеся тенденции и показатели экономического роста в отдельных странах, регионах и в глобальном измерении.