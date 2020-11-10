9 ноября 2020 года состоялся первый вебинар Львовского форума 2020 на тему "Covid 19 и вызовы для безопасности международного порядка". Модерировала дискуссию сопредседатель Львовского форума, экс-вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроид.

Открыла форум и первую дискуссию Кармен Ромеро, заместительница помощника генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии и коммуникации.

"Covid добавил непредсказуемости к, и так достаточно сложной, среде безопасности с российским акциями и действиями, подъемом Китая, терроризмом, миграцией, разрушающими технологиями, которые меняют оружие, – все это продолжает нести угрозу евроатлантической безопасности", – заявила заместительница.

По ее словам, за последние семь месяцев существующие проблемы безопасности не исчезли, и во многом они ускорились и усилились, сделав среду безопасности еще более сложной. Впрочем Кармен Ромеро отметила, что Covid 19 демонстрирует нам, что мы должны быть готовы к непредсказуемому. Следовательно, адаптировать стратегию NATO 2030, выстроить значительно более сильные отношения и устойчивость членов альянса и партнеров, поддерживать сильную военную составляющую, быть сильными политически на глобальном уровне.

Генерал-майор Богуслав Пацек, профессор Краковского университета во время дискуссии отметил, что после ядерного оружия, пандемия – это следующая большая угроза для человечества. Он выразил обеспокоенность, что будущие агрессоры наверняка учатся сейчас использовать ее.

Профессор Национального университета обороны и ассоциированный профессор Национальной школы политических и административных исследований в Бухаресте (Румыния) Юлиан Кифу отметил, что пандемия вызывает изменения в обществе, вызывает много кризисов и подрывает доверие и способность политических лидеров противодействовать кризису. Пандемия вызывает кризис в медицинской отрасли, экономические проблемы и политический кризис. Юлиан Кифу подчеркнул, что качество либеральной демократии оказалось на кону, поскольку большее количество людей остается дома во время ограничения передвижения, они подключены к интернету и становятся целями для различных пропагандистских информационных кампаний.

Президент Украинского союза психотерапевтов (Украина) Александр Фильц считает, что мы находимся на рубеже веков, нам трудно представить что будет дальше. По его мнению мы сегодня на пороге информационно-экономической колонизации, которая отличается от физически-политической колонизации в XIX ст. и экономически-политической колонизации XX века. По мнению Александра Фильца довольно актуальной в ближайшее время для решения в смысле безопасности будет не так физическая или социальная безопасность, а ментальная безопасность. Важно будет, как ментально можно будет защититься от того, что является очевидным, а что является на самом деле фейком. По словам эксперта, мы сегодня видим, что массивное влияние на наше поведение, наше мышление и принятие решений, на наше чувство безопасности имеют фейковые виды информации.

О чем говорили спикеры во время дискуссии кратко тезисами ниже:

Мы стоим на грани нового тысячелетия и смотрим в пропасть

Пандемия показала всем, что существующая система международной безопасности не способна справиться с новыми вызовами, такими как пандемия, и нам нужно будет искать новые форматы более эффективного сотрудничества. Очевидно, что в ближайшее время мы все еще будем жить по старым правилам отходящего 20 века. Именно сейчас мы стоим на пороге 21 века, когда нам придется жить по новым правилам, и пока трудно сказать, какими они будут. Переход к новому является одновременно и возможностью, и угрозой.

Нужно думать не столько о кризисе пандемии, сколько о многочисленных кризисах, которые из него вытекают

Сегодня мы еще не понимаем полностью всех последствий пандемии. Но нам придется справляться с ее последствиями не только для здравоохранения. Нам надо будет искать решения для целого ряда кризисов – тех, которые предшествовали пандемии, такие как кризис влияния технологий, кризис вооружения, кризис политических идей, и тех, которые из нее вытекают, такие как кризис здоровья и эволюции человечества, кризис лидерства, инфодемия, или кризис доверия к информации.

Пандемия порождает новых агрессоров

Пандемия может стать новой после ядерного оружия самой большой угрозой для человечества. Уже сегодня, много агрессивно настроенных сил изучают пандемию как возможность для достижения собственных целей. И мы не можем быть уверены, что пандемии в будущем не будут использоваться как оружие в войнах.

Пандемия вызвала кризис доверия к конвенционной власти по всему миру

На этом фоне будет обостряться противостояние между либеральной демократией и автократией. Еще больше этот кризис подпитывается нежеланием мировых лидеров принимать решения здесь и сейчас. Ожидание того, что решения придут откуда-то сверху и ситуация решится сама собой, ведет мировых лидеров в никуда.

Ментальный аспект безопасности будет приобретать новое значительно большее значение

Человеческое общество не может находиться в изоляции, для нас это противоестественно. Поэтому при усилении изоляции люди будут сталкиваться с целым рядом ментальных проблем. Поэтому ментальная безопасность стала важным компонентом национальной безопасности.

Нас ждет борьба альтернативных систем глобального управления

Уже сегодня становится понятно, что на смену США, как единому мировому лидеру, придет новая мультиполярная система. Будет ли это будет противостояние США и Китая, или трехполярная ситема США – Китай – ЕС, или многополярная система по принципу Большой семерки или двадцатки, пока непонятно. Борьба за глобальное управление до сих пор продолжается. Региональное сотрудничество станет новым трендом века, когда многие вопросы международной безопасности будут решаться именно на этом уровне.

Экологические проблемы станут объединительными для всего человечества

Глобальные экологические вызовы, которые ставят под угрозу жизнь человечества, станут тем объединительным фактором, который вынудит страны к глобальному сотрудничеству. На фоне общечеловеческих угроз, региональные споры будут отходить на второй план. Именно забота о Земле может стать общечеловеческой объединительной ценностью 21 века.

Видео вебинара можно посмотреть здесь.

Форум проходит при содействии Траста Черного моря Немецкого фонда Маршала, Отдела публичной дипломатии НАТО и Фонда Ганса Зайделя.

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