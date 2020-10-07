В сентябре 2020 года "Украэрорух" обеспечил обслуживание 14 959 рейсов. Это аж на более 56% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

На авиатрафик повлиял запрет на въезд иностранцам

Прежде всего на такие показатели повлияли запрет на пересечение украинской границы иностранцами, действовавшей в сентябре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в фейсбуке.

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Сколько рейсов выполнили

украинские авиакомпании – 6 100 рейсов – это на 43% меньше, чем в сентябре 2019 года;

иностранные авиакомпании – 8 859 рейсов – это на 62% меньше, чем в сентябре 2019 года.

Распределение полетов по типам:

внутренние – 2710 – лишь на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года;

международные – 7 017 – на 55,4% меньше;

транзитные – 5 232 – на 67,4% меньше.

Сколько рейсов осуществляли за предыдущие месяцы 2020 года:

июнь – 4 584;

июль – 12 195;

август – 16 690.

Процент уменьшения количества рейсов в воздушном пространстве Европейского региона в сентябре составил 54 %, тогда как по апрельскому прогнозу ожидалось, что эта цифра составит всего 40%,

– отметили в "Украэрорухе".

В компании считают, что, таким образом, возобновление интенсивности полетов до конца 2020 года не будет происходить так быстро, как надеялись в начале карантина.

Статистика полетов за сентябрь 2020 года / инфографика "Украэроруха"