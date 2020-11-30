Американский толковый словарь Merriam-Webster выбрал "пандемию" словом 2020 года . Только в течение марта его искали на 4000% чаще, чем раньше.

Количество запросов начало расти еще в январе. Об этом сообщает Merriam-Webster.

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Первый рекорд слово "пандемия" установило 3 февраля. Тогда из больницы выписали первого пациента с коронавирусом. За день слово искали на 1621% чаще, чем 3 февраля 2019 года.

Когда в марте страны начали вводить локдаун, слово "пандемия" искали все чаще.

Пик запросов пришелся на 11 марта. Тогда Всемирная организация здравоохранения официально определяла, что в мире началась пандемия COVID-19. Количество запросов выросло на 115 806%.

Проходит время, а популярность запросов не спадает.

Главный редактор словаря Питер Соколовский заявил, что такое количество запросов можно объяснить не только желанием людей растолковать слово. Ища "пандемию", они также узнают последние новости о ситуации с коронавирусом в мире.

Обратите внимание! По состоянию на 30 ноября жертвами пандемии в мире уже стали более 1,4 миллиона человек. Подробнее о ситуации с коронавирусом читайте здесь.