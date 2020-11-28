На территории нацмузея "Мемориал жертв Голодомора" состоялась панихида. Возглавил ее глава Православной церкви Украины Епифаний. День памяти жертв Голодоморов в Украине отмечают каждую четвертую субботу ноября – в 2020 году эта дата выпала на 28 число.

Что известно о панихиде по жертвам голодоморов

Трансляцию траурного мероприятия Православная церковь Украины вела на своей странице в фейсбук. В ПЦУ отметили, что они вместе с украинцами молятся "за упокой каждой души, которая испытала ужасную смерть от голодоморов".

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Панихида на территории "Мемориала жертв Голодомора" / Фото 24 канала, Всемирного конгресса украинцев

В последнюю субботу ноября украинский народ чтит память жертв Голодомора-геноцида. Искусственно организованная тоталитарным режимом советской власти трагедия оставила в душе нашего народа глубокую рану,

- подчеркнул, со своей стороны, Епифаний.

Он добавил, что в молитвах Церковь просит Спасителя упокоить души всех заморенных голодом в Украине и даровать им вечную и блаженную жизнь.

Заметим, что участие в молебне также принимали представители Украинской греко-католической церкви.

Панихида по жертвам голодоморов: смотрите видео

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Коротко о голодоморах в Украине

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов.

и голод годов. Самым масштабным был Голод 1932-1933 годов – именно его сейчас называют геноцидом украинского народа, осуществленным сталинским режимом.

– именно его сейчас называют геноцидом украинского народа, осуществленным сталинским режимом. Украинские селяне стали следующими жертвами тогдашней власти после тотальных репрессий в отношении украинской интеллигенции и духовенства.

Массовому голоду в Украине предшествовала череда событий. Речь идет прежде всего об указах относительно наказания за невыполнение планов заготовки зерна и разгром кулацких групп.

Террор голодом, который длился в Украине в 1932-33 годах в течение 22-х месяцев, унес жизни почти 4 миллионов человек.

В СССР эта тема была длительное время запретной. А 80-х годов прошлого века ее начали исследовать.

Сейчас в Украине, согласно закону от 2006 года "О Голодоморе", голод 1932-1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа , а его "публичное отрицание признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным".

, а его "публичное отрицание признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным". Кроме того, постановлением Апелляционного суда Киева от 13 января 2010 года советских лидеров – Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича, Павла Постышева, Станислава Косиора, Власа Чубаря, Менделя Хатаевича – признали виновными в организации Голодомора в Украине.

7 декабря 2016 года украинские парламентарии призвали и другие государства признать Голодомор геноцидом украинского народа. Сейчас это сделали 17 государств.

Еще 10 стран в официальных обращениях осудили Голодомор как акт истребления человечества. В то же время Голодомор 1932-1933 годов в Украине был признан актом геноцида на региональном и муниципальном уровне в 8 странах.

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Что следует знать о голодоморах в Украине: смотрите видео 24 канала