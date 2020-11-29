Папа Римский Франциск в Ватикане 28 ноября 2020 года провел официальную церемонию назначения 13 новых кардиналов. Это важный политический шаг, ведь теперь в тайном конклаве (имеет право избирать нового Папу) большинство кардиналов – назначены именно Франциском.

Папа Римский назначил 13 новых кардиналов

Папа Римский провел церемонию назначения новых кардиналов. Из-за пандемии все происходило скромно: каждый кардинал мог пригласить только 10 гостей, пишет "Радио Свобода" .

К слову Имена новых кардиналов Папа назвал еще 25 октября

Эти гости могли лично увидеть, как Папа вручает новым кардиналам кольцо и биретту (biretum) – традиционную красную шапочку, которую носят римско-католические кардиналы.

Все присутствующие были в масках, кроме Франциска. Кардиналы могли снять маску только в момент, когда становились на колени перед Папой. Никаких привычных торжеств и приемов в этот день, 28 ноября, не было.

В своей напутственной проповеди Франциск сказал новым кардиналам "не сводить глаз с бога", избегать коррупции и влияния "мирского духа", который может возникнуть из-за ощущения власти их нового ранга.



Папа назначил 13 новых кардиналов / Фото EPA



Биретта – традиционная шапочка, которая обозначает сан кардинала / Фото EPA



Первый в истории афроамериканский кардинал – Уилтон Грегори / Фото EPA

Важные факты о назначении новых кардиналов Франциском

72-летний архиепископ Вашингтона Уилтон Грегори стал первым афроамериканским кардиналом в истории. Его цель – стать "голосом афроамериканцев в ухе Папы".

9 из 13 новых кардиналов не достигли 80 лет, то есть – входят в тайный конклав, который будет выбирать следующего Папу.

Всего Франциск от своего избрания в 2013 назначил 73 из 128 кардиналов, которые являются членами конклава. То есть, только теперь (через 7 лет) большинство кардиналов в конклаве назначены именно действующим Папой.

Специалисты объясняют важность этого шага: дело в том, что Франциск стремится привлечь как можно больше тех кардиналов в конклав, которые разделяют его видение открытой и прогрессивной Церкви.