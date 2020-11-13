Избранный президент США Джозеф Байден и Папа Римский Франциск разговаривали по телефону. Папа поздравил Байдена с победой.

Папа Римский Франциск поздравил с победой на президентских выборах США Джо Байдена. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на заявление спикеров кампании представителя демократов.

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Между политиком и понтификом состоялся телефонный разговор в четверг, 12 ноября. Во время разговора Папа благословил Байдена. Избранный президент поблагодарил за это, а также поблагодарил Его Святейшество за усилия в продвижении мира.

Кроме этого Байден выразил желание работать совместно на основе общей веры в достоинство и равенство всего человечества в направлениях преодоления бедности, кризиса, проблем изменения климата и интеграции мигрантов и беженцев в общество.

Журналисты же отметили, что Папа стал 9 мировым лидером, которые уже поздравили Байдена с победой. В то же время сам Байден станет 2 президентом США после Джона Кеннеди, что относится именно к римско-католической ветви христианства.