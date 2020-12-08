Папа Римский объявил об отпущении грехов по случаю особого года
Папа Римский Франциск объявил о специальной индульгенции в связи с пандемией COVID-19. Грехи отпустят людям, которые покаются в течении 2021 года.
В то же время полную индульгенцию будут предоставлять на обычных условиях – исповедь, причастие и молитва. Об этом говорится в обнародованном указе о особом годе по случаю 150-летия провозглашения святого Иосифа покровителем Вселенской церкви, сообщает Vatican News.
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Кому будут дарить индульгенцию
"Из-за чрезвычайной санитарной ситуации дарование индульгенции особенно распространяется на пожилых, больных, которые умирают и страдают, а также тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома", – говорится в распространенном службой печати Святого престола тексте.
В проповеди, с которой Франциск выступил по случаю празднования католической церковью праздника Непорочного зачатия Девы Марии, понтифик отметил необходимость соблюдения всех норм и правил, устанавливаемых властью для недопущения распространения коронавируса.
Поездка к статуе Богоматери
В то же время Папа объяснил, что именно с целью недопущения больших сборищ решили отказаться от его традиционной поездки во второй половине дня на площадь Испании для возложения венка к статуе Богоматери.
Но это (ограничение – 24 канал) не мешает отдать Богоматери цветы, которые ей ценнее всего: молитва, проявление милосердия и сердце, открытое прощению,
– сказал Франциск.
Согласно решению правительства, рождественские мессы пройдут в церквях на Апеннинах до 22:00 вместо полуночи. Специальный год Святого Иосифа в католической церкви продлится с 8 декабря 2020 года по 8 декабря 2021 года.
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