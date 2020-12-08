Папа Римский Франциск объявил о специальной индульгенции в связи с пандемией COVID-19. Грехи отпустят людям, которые покаются в течении 2021 года.

В то же время полную индульгенцию будут предоставлять на обычных условиях – исповедь, причастие и молитва. Об этом говорится в обнародованном указе о особом годе по случаю 150-летия провозглашения святого Иосифа покровителем Вселенской церкви, сообщает Vatican News.

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Кому будут дарить индульгенцию

"Из-за чрезвычайной санитарной ситуации дарование индульгенции особенно распространяется на пожилых, больных, которые умирают и страдают, а также тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома", – говорится в распространенном службой печати Святого престола тексте.

В проповеди, с которой Франциск выступил по случаю празднования католической церковью праздника Непорочного зачатия Девы Марии, понтифик отметил необходимость соблюдения всех норм и правил, устанавливаемых властью для недопущения распространения коронавируса.

Поездка к статуе Богоматери

В то же время Папа объяснил, что именно с целью недопущения больших сборищ решили отказаться от его традиционной поездки во второй половине дня на площадь Испании для возложения венка к статуе Богоматери.

Но это (ограничение – 24 канал) не мешает отдать Богоматери цветы, которые ей ценнее всего: молитва, проявление милосердия и сердце, открытое прощению,

– сказал Франциск.

Согласно решению правительства, рождественские мессы пройдут в церквях на Апеннинах до 22:00 вместо полуночи. Специальный год Святого Иосифа в католической церкви продлится с 8 декабря 2020 года по 8 декабря 2021 года.

Обратите внимание! Обычно Римско-католическая церковь отпускает грехи в так называемые юбилейные годы, которые проходят каждые 25 лет. В то же время Папы периодически объявляют внеочередные юбилейные годы. Так, Франциск объявлял год милосердия, который длился с 8 декабря 2015 до 20 ноября 2016 года.