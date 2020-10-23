Папа Римский впервые поддержал узаконивание гражданских браков между однополыми людьми в 2020 году. Однако Франциск якобы высказывал такое мнение в интервью еще в 2019 году. Ватикан вырезал его слова из видеозаписи.

Пока неизвестно, знал ли Папа Римский о том, что его слова в интервью мексиканской телекомпании Televisa попали под цензуру. Об этом сообщает Associated Press.

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Televisa заявила, что во время интервью в 2019 году основное внимание уделяли сексуальному насилию со стороны католического духовенства. Компания считала, что слова Франциска о гражданских однополых союзах не очень важны, потому что он, дескать, поддерживал их и раньше.

Что известно об отношении Папы Римского к бракам гомосексуалов

Недавно на Римском кинофестивале состоялась премьера документального фильма "Франческо". В нем Папа Римский заявил о том, что гомосексуальные люди имеют право узаконивать свои отношения.

По данным СМИ, режиссер фильма Евгений Афинеевский нашел вырезанный фрагмент видео из прошлогоднего интервью Папы в архивах Ватикана. Вероятно, он сделал это с разрешения самого Ватикана.

В то же время журналистка Валентина Алазраки, которая брала интервью у Франциска в 2019 году, утверждает, что не помнит таких слов Папы.

Как сообщают СМИ, Ватикан часто редактирует речи Папы в официальных стенограммах и видеозаписях, особенно когда понтифик высказывается по "щекотливым вопросам".

Обратите внимание! Папа Римский ранее выражал поддержку подросткам, принадлежащим к ЛГБТ-сообществу. По его словам: "Бог любит всех своих детей". Также Франциск заявлял, что католическая церковь должна любить всех мужчин и женщин.