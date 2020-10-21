Папа Римский Франциск впервые публично поддержал узаконивание гражданских браков между гомосексуальными парами. Ранее Папа заявлял, что Бог любит людей такими, какие они есть.

Папа Римский считает, что гомосексуальные люди должны иметь право создавать семью. Об этом он заявил в документальном фильме "Франческо", сообщает AP.

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Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они дети божьи. Нам нужен закон о гражданских партнерствах. Так они будут признаны на юридическом уровне,

– сказал Папа.

Он поддерживал узаконивание отношений между однополыми людьми, когда был на посту архиепископа Буэнос-Айреса. Однако как Папа Римский до сих пор публично об этом не высказывался.

Обратите внимание! В фильме "Франческо" также показанли Хуана Карлоса Круза — гея, который стал жертвой сексуального насилия со стороны чилийского священника. Именно ему в 2018 году Франциск сказал, что Бог создал гомосексуалов и любит их такими, какие они есть.

Что известно об отношении Папы Римского к гомосексуалам

Папа Римский выражал поддержку подросткам, принадлежащим к ЛГБТ сообщества. В частности во время частной встречи с родителями детей нетрадиционной ориентации Франциск заверил, что Бог любит всех людей. Он также добавил, что католическая церковь "должна любить всех мужчин и женщин".