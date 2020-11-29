Папа Римский Франциск написал колонку для The New York Times. В ней он подвел первые итоги по выживанию мира в условиях пандемии и кризиса, связанного с ней. Отдельно Франциск вспомнил, как сам в юном возрасте страдал от тяжелой болезни, лишившей его куска легких. Также он вспомнил о врачах, священнослужителях и всех, кто помогает людям выстоять в это сложное время.

Он назвал их "святыми по соседству". Эссе понтифика является адаптацией его новой книги "Давайте мечтать: путь к лучшему будущему", написанной вместе с Остином Ивери. Колонка размещена на сайте The New York Times.

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"Кризис, который показывает, что в сердцах"

Папа Римский написал, что в этот сложный год его ум и сердце – вместе с людьми. Он думает о них, молится и иногда плачет. Он отмечает: у каждого была собственная "остановка", а если еще не было, то когда-нибудь она произойдет. Франциск объясняет, что под такой "остановкой" он имеет в виду болезнь, крах брака или бизнеса, какое-то большое разочарование или предательство.

Как и в случае с локдауном, эти моменты порождают напряжение. Это кризис, который показывает, что у нас в сердцах. Каждый "COVID-19", так сказать, каждая "остановка" обнажает то, что необходимо изменить: отсутствие внутренней свободы, идолы, которым мы служим, идеологии, которым мы стараемся следовать, отношения, которыми мы пренебрегли,

- пояснил понтифик.

Собственная история выживания

В своем эссе Папа Римский вспомнил свою "остановку" – серьезную болезнь, которую он перенес в 21-летнем возрасте. По его словам, тогда он получил первый опыт "ограничений, боли и одиночества".

Я помню эту дату: 13 августа 1957 года. Меня отвез в больницу префект, который понял, что мой грипп не из тех, что можно лечить аспирином. Из моих легких откачали полтора литра воды, и я остался в больнице, борясь за жизнь. В ноябре мне удалили правую верхнюю долю одного легкого. Поэтому я имею некоторое представление о том, что чувствуют люди с COVID-19, когда им трудно дышать на аппарате ИВЛ,

- отметил он.

Тяжелая болезнь, которую он пережил, по словам Папы, научила его полагаться на доброту и мудрость других.

В октябре Папа Римский Франциск и Вселенский патриарх Варфоломей вместе призвали людей к миру и совместному спасению / Getty images

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О "святых по соседству"

Франциск написал, что в последние месяцы много думает о помощи людям. Он подчеркнул: в условиях изоляции часто молился за тех, кто всеми средствами пытался спасти жизнь.

Многие медсестры, врачи и сиделки заплатили эту цену любви. Ее заплатили как священники, так и религиозные, и обычные люди, чьим призванием было служение. Мы отвечаем на их любовь, чтя их. Их выбор подтверждал то, что лучше прожить короче жизнь, служа другим, чем дольше – противясь этому призыву. Это святые, которые живут по соседству, которые пробудили что-то важное в наших сердцах – антитела к вирусу безразличия,

- отметил глава католической церкви.

О действиях правительств и протестах против карантина

По словам Папы Римского, правительства разных стран преимущественно прилагают огромные усилия, действуя решительно для защиты здоровья и спасения жизней.

В то же время исключением были некоторые правительства, которые "не обращали внимания на болезненные свидетельства роста смертности, и это имело неизбежные печальные последствия".

"Большинство действовало ответственно, вводя строгие меры по сдерживанию вспышек заболевания. Однако кое-кто протестовал, отказываясь держать дистанцию, выступая против ограничений на поездки – будто меры, которые правительства должны вводить для блага своего народа, являются политическим нападением на самоуправление или личную свободу!" – вспомнил Франциск.



Папа Римский ранее призвал людей пользоваться масками / Фото Getty images

О тысячах кризисов

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Понтифик заметил, что сейчас может казаться, мол, коронакризис является особым, потому что затрагивает большую часть человечества. Впрочем, по его мнению, особенность его только в том, что он заметен.

"Есть тысяча других кризисов, столь же ужасных, но достаточно далеких от некоторых из нас, что мы можем вести себя так, будто их не существует. Подумайте, например, о войнах, которые продолжаются в разных частях мира, производстве и торговле оружием, о сотнях тысяч беженцев, спасающихся от нищеты и голода, изменения климата. Эти трагедии могут казаться нам далекими, поскольку они – часть ежедневных новостей", – написал Папа.

И хотя, к сожалению, такие кризисы не побуждают человечество меняться, они затрагивают каждого.

Коронакризис должен изменить каждого

Глава католической церкви отметил: Все сейчас надевают маски, чтобы спастись от невидимого вируса. Впрочем, по его словам, надо спасаться от многих "других пандемий": голода, насилия, изменения климата и тому подобное.

Если мы хотим выйти из этого кризиса менее эгоистичными, чем вошли в него, мы должны позволить себе коснуться чужой боли. Это момент, чтобы помечтать о чем-то, переосмыслить наши приоритеты – что мы ценим, чего мы хотим, чего мы ищем – и взять на себя обязательство ежедневно действовать в соответствии с тем, о чем мечтали,

- написал Папа.

Он добавил, что человечество не может вернуться к "ложным гарантиям политической и экономической систем", которые существовали до кризиса.

В то же время, чтобы выйти из этого кризиса лучшими, люди, должны вспомнить, что у них есть общее назначение.

"Пандемия напомнила нам, что никто не спасается в одиночку. Нас связывает между собой то, что обычно называют солидарностью. Солидарность – это больше, чем акты щедрости, какими бы важными они ни были. Это призыв принять реальность, которая заключается в том, что мы связаны узами взаимности. На этом прочном фундаменте мы можем построить лучшее, другое человеческое будущее", – убежден Франциск.