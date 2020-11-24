Папа Римский Франциск достаточно резко высказался о противниках ношение защитных масок во время пандемии. Вместе с тем, Франциск положительно оценил усилия власти стран по сохранению здоровья и жизни людей.

Противники масок во время пандемии думают только о себе

Люди, которые не понимают, что носить маски необходимо, думают только о себе, а не о безопасности других. Такие слова понтифика процитированные в новой книге "Давайте мечтать: путь к лучшему будущему", информирует The Guardian.

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Папа Франциск считает, что противники карантинных мероприятий никогда "не будут протестовать против смерти Джорджа Флойда или не присоединятся к демонстрации, потому что есть города, где детям не хватает воды или образования".

Из-за таких вопросов они никогда не будут протестовать, они не в состоянии выйти за пределы собственного мирка интересов,

– подчеркнул понтифик.

Определенные правительства выбрали экономику, а не здоровье людей

Папа Римский отметил, что в основном свое желание не носить маску люди объясняют посягательством власти на индивидуальную свободу. Противоэпидемические мероприятия большинства правительств глава Католической церкви оценил положительно – но с некоторыми исключениями. В некоторых государствах экономику поставили выше жизни людей.

Эти правительства сдали под залог собственные народы,

– сказал Франциск.

Это важно! В ВОЗ ранее отметили, что нового локдауна в большинстве стран можно избежать, если 95% населения будет носить маски. В организации отметили, что средства защиты – это личная ответственность каждого.