17-летний парень в Черкассах вызвал скорую, жаловался на боли в сердце. Приезд медиков обернулся скандалом: подросток ударил фельдшера электрошокером. Инцидент получил огласку в местных СМИ, потому что этого парня вся Украина знает как героя.

Инцидент произошел вечером пятницы, 13 ноября, но огласку получил несколько позже – когда стало известно, что главный его фигурант является известной личностью. Парень, который вызвал скорую и ударил током фельдшера в Черкассах, в 2016 году спас жизнь двум девочкам на Днепре. Обо всем этом написало издание "Дзвин" и другие местные СМИ.

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Все, что известно об инциденте в Черкассах с нападением на фельдшера (из местных СМИ)

Юноша 17 лет вызвал скорую, жаловался на боли в сердце и рассказывал, что накануне пострадал от удара электрошокером. Врачи приехали на вызов, как делали это неоднократно.

Медики говорят, что от парня часто поступают вызовы – или к нему, или к его бабушке. К тому же они хорошо знают парня как героя, который спас девушек 7 и 8 лет из-под льда на Днепре в 2016 году.

Однако сейчас чуть ли не при каждом вызове случаются скандалы. И после каждого от известного геройским поступком парня сыплются жалобы на все возможные правительственные линии, в Кабинет Министров, в Офис Президента и тому подобное.

Не обошлось без скандала и сейчас. 21-летняя фельдшер сделала ЭКГ и измерила давление пациенту якобы в сопровождении комментариев нецензурными словами. Женщина не увидела подтверждения жалоб парня.

Тогда он стал спорить, разбрасывая вещи, крушить все кулаками, а потом вытащил электрошокер. В итоге фельдшер получила удар током. Она находится в больнице с нарушениями сердечного ритма.

На место инцидента пришлось вызвать полицию.

Это не первая ситуация, когда за юношей замечали агрессию

25 ноября 2018 в СМИ появилась информация, что водитель черкасской маршрутки избил подростка, который спас на Днепре двоих детей. А все потому, что ему не понравилось льготное удостоверение ребенка.

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Ситуация была очень резонансной, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко тогда собрал целое совещание с участием всех причастных, чтобы разобраться.

В итоге кондуктор признала, что удостоверение у ребенка все же было настоящее. Однако обвиненные в нападении водитель заявил, что на самом деле это парень набросился на него.

Как 13-летний парень в Черкассах стал известным на всю Украину